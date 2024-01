Az amerikai autógyártás „fővárosa”, Detroit ugyan látott már szebb napokat is, de a Motor City belvárosa – ne feledjük, itt székel a Ford, a General Motors és a Stellantis North America is – továbbra is kiemelt üzleti központ, cégvezetők, befektetők, üzletemberek jönnek-mennek.

Elsősorban őket célozza egy új szálláshely, a The1RoomHotel. Alapvetően egy rövid távra bérelhető lakásról beszélünk, de mind a kialakítás, mind a színvonal, mind a marketing remekbe szabott.

Az „egyszobás hotelt” az 1901-ben épült Blanco Building egy lepukkant tetőtéri lakásából/penthouse-ából alakította ki egy élelmes vállalkozó, Doug Schwartz, aki pénzt, időt nem kímélve prémiumminőségű anyagokkal és berendezésekkel – de az eredeti 20. század eleji rozettákat, stukkókat, pilonokat, keményfa padlót megtartva – varázsolt átmeneti luxusotthont a helyből.

A The1RoomHotel 185 m2-es belterében egy első számú lakosztály – hálószoba, gardróbszoba és tetőablakos fürdőszoba – várja a vendéget, de emellett akad második/vendéghálószoba, nagyobb társalgó/lounge, modern, minden igényt kielégítő konyha, külön, kisebb mosdó, edzőterem-spa, ahol az edzőeszközök mellett kétszemélyes infraszauna is található, egy világos, franciaablakos olvasó- és podcastszoba, valamint az onnan nyíló, 93 m2-es privát terasz.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Nincs exkluzívabb az egyszobás luxushotelnél 1 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 2 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 3 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 5 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 6 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 7 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 9 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 10 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 11 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 13 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 14 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 15 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 17 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 18 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 19 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 21 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 22 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 23 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 25 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: 26 /26 Fotó: The1RoomHotel Fotó: The1RoomHotel Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A wifi természetesen adott, a szálláshoz 24 órában elérhető concierge-szolgálat is tartozik (mely Detroit szinte bármelyik szórakozó-/vendéglátóhelyére is foglalást intéz), van két férőhelyes garázs, igény esetén pedig egy igen szép állapotú veterán, 1972-es Ford Broncót is kérhet a vendég a tartózkodása idejére.

A The1RoomHotel szigorúan várólistás alapon működik, az árak sem nyilvánosak, azt csak a komoly érdeklődőknek árulják el.