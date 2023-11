Adunk egy kis betekintést abba, hogyan alakítja életünket a mesterséges intelligencia; a végére rá fogsz jönni, hogy nem feltétlenül rossz dolog az MI. Ha a megfelelő kezek nyúlnak hozzá, sokkal inkább segítségünkre van és nem világpusztító fegyver, ahogy ezt a sci-fik előrevetítik.

Közlekedés

Nem csupán az autókban, hanem a közúti közlekedés egyéb területeire is beszivárog a mesterséges intelligencia. A Budapesti Műszaki Egyetemen például MI-n alapuló közlekedésirányítási rendszert fejlesztettek ki, amely a jövőben a forgalmi dugók visszaszorítását szolgálja majd.

A City AI nevű program forgalomfigyelő kamerákkal, saját fejlesztésű telefonos alkalmazással, tömegközlekedési eszközök valós idejű adataival térképezi fel a megfigyelt város forgalmát. A beérkezett adatok elemzését, előrejelzéseket és javaslatokat a rendszer továbbítja egy diszpécsernek, aki akár a közlekedési lámpák programozásának megváltoztatásával lendítene a városi forgalom hatékonyságán, de emellett a tömegközlekedési vállalat utastájékoztató rendszerére, valamint a közlekedők által használt applikációra is értesítést küldhet. A City AI próbaverzióját idén márciusban adtak át a pécsi önkormányzatnak, szóval a tesztelés már zajlik.

De a bűnözőket sem kíméli az MI: gyanúsnak vélt vezetési minták elemzése céljából a helyi önkormányzatok és rendőri szervek is bevetik már a mesterséges intelligenciát New Yorkban. Az Egyesült Államok legnépesebb városában a modern technológiát úgy alkalmazzák, hogy a rendszámtábla-leolvasó kamerák által begyűjtött felvételek, és egyéb adatok segítségével, nemcsak a szökésben lévőket tudják elfogni, hanem azt is próbálják mérlegelni, ki vezet úgy, mintha bűnöző lenne.

A Mercedes pedig igen merész húzással, az észak-amerikai piacán már beépítette a ChatGPT-t autóiba. A fejlesztést a Microsoft Azure OpenAI szolgáltatáson keresztül vezetik be, azzal a céllal, hogy még intuitívabban használható, még hatékonyabb hangvezérlési funkciókat biztosítsanak a felhasználóknak.

Egészségügy

Az orvostudományban és az egészségügyben is számos előnye van a mesterséges intelligencia alkalmazásának. Nemrég például az Alzheimer-kór korai felismerését lehetővé tevő szűrési platformot fejlesztettek ki 15 ország tudományos, üzleti és klinikai szervezeteinek részvételével, amelynek egy hazai vállalat is résztvevője volt. Az Európai Unióban több mint 7 millió ember szenved demenciában, és ez a szám 2050-re megduplázódhat – írja egy hazai tanulmány. Ez mind az emberi, mind a pénzügyi erőforrások tekintetében hatalmas terhet ró az egészségügyi rendszerekre.

Az Alzheimer-kórra jelenleg nincs gyógymód. A mesterséges intelligencián alapuló szűrési platform még a tünetek megjelenése előtt képes azonosítani azokat a pácienseket, akiknél fennáll a demencia kialakulásának kockázata. A projektben több mint 4 ezer vizsgálati alany vesz részt, akiknek mintáit mesterségesintelligencia-algoritmusok dolgozzák fel, kockázatértékelésekkel, korai diagnózisokkal és prognózisokkal.

Van azonban egy másik hazai fejlesztés is, amely szintén az MI-t hívja segítségül. A SYNLAB Ai|Life OKOSLELET rendszere mesterséges intelligencia segítségével 14 betegségcsoport meglétének kockázatát képes megbecsülni, emellett általános tájékoztatást is nyújt a páciensek laborvizsgálatának részleteiről, valamint a lehetséges eltérésekről és azok okairól; tudod, amikor csillagos egy értéked a laborleleten, és elkezdesz ezerrel keresgélni a neten, hogy az mennyire nagy gond, mielőtt még az orvosoddal kielemeznéd az eredményt.

Az Ai|Life OKOSLELET az alábbi 14 betegségcsoport meglétének kockázatát képes megbecsülni:

Pajzsmirigybetegségek

Cukorbetegség különböző formái

Májbetegségek

Gyulladásos bélbetegségek

Táplálkozási anaemiák (vérszegénység)

Egyéb anaemiák

Immunológiai defektusok

Szisztémás autoimmun kórképek

Zsíranyagcsere zavarai

Epe- és hasnyálmirigy-betegségek

Vesebetegségek

Szív és érrendszeri megbetegedések

Rosszindulatú daganatos kórképek

Ritka betegségek

Az Ai|Life OKOSLELET az elvégzett laborvizsgálati eredményeket feldolgozza és egy olyan mesterséges intelligenciának továbbítja, mely nagyszámú matematikai-statisztikai modell segítségével több százezer tényleges beteg hasonló laborleletét is használva, a kinyert mintázatok alapján konszenzusos döntést hoz és kiszámítja a vizsgált betegségcsoportok páciensre vonatkozó összegzett kockázati valószínűségét, melyet a lelet közérthető formában közöl.

Időjárás

Időjárásunk egyre kiszámíthatatlanabb, kaotikusabb, így az időjósoknak egyre nagyobb meló megállapítani, hogy mi is vár ránk egy adott napon, héten vagy hónapban. Ehhez a munkához nyújt segítséget a GraphCast, amely tíz nappal előre képes megmondani, milyen időjárási változásokra számíthatunk, mindezt egy perc alatt, az adatok bevitele után.

A fejlesztés a Google DeepMind kutatóinak érdeme. A teszteken 90 százalékos pontossággal jöttek be a gép előrejelzései. A program két időjárási adatcsomagot kér, egyet a Föld jelenlegi, egyet pedig a hat órával korábbi állapotról. Ebből meg tudja mondani, pontosan mi lesz hat óra múlva a bolygón.

Az eszköz tíz nappal előre megmondta, hogy Long Islandre (USA) le fog csapni a Lee hurrikán szeptemberben, miközben a meteorológusok jóval le voltak maradva ennek az előrejelzésével.

Táplálkozás

A Coca-Cola néhány hónapja mutatta be jövő kóláját, amelynek az ízét mesterséges intelligencia alkotta meg. Az Y3000 névre keresztelt üdítőital elkészítésénél az MI az emberek által javasolt adatok (érzelmek, színek, törekvések, ízek) leírása alapján alkotta meg a 3000-es évek kóláját. Hazánkba csak a zéró változat jutott el, az cukros verzióból csak Észak-Amerika és Mexikó kapott.

Szórakoztatóipar

Néhány napja járta körbe a világot a hír, hogy több mint hatvan évvel a halála után a mesterséges intelligencia segítségével forgatnak új életrajzi filmet a legendás francia sanzonénekesnőről, Edith Piafról. A Warner Music Group és Piaf hagyatékkezelőjének közös vállalkozásában készülő Edith című filmet 90 percesre tervezik. A Párizsban és New Yorkban játszódó produkció az énekesnő életét az 1920-as évektől a 60-as évekig követi.

A film narrátora maga Piaf lesz, ugyanis a mesterséges intelligencia segítségével eredeti hangján szólaltatják meg. A film alkotói egyúttal azt ígérik, hogy a közönség korábban fel nem dolgozott, ismeretlen részleteit is megismerheti majd Piaf életének.

A Warner Music szerint a Piaf sok száz hang- és filmfelvételét tanulmányozó mesterséges intelligencia segítségével képesek lesznek hiteles módon ábrázolni az énekesnő élettörténetét. Piaf 1963. október 10-én hunyt el.

Az pedig, hogy manapság már bárki hangjával el tudnak énekeltetni gyakorlatilag bármilyen népszerű dalt, az lassan már ki is megy a divatból. De itt van egy példa, ahol Freddie Mercury énekli az Adele féle Skyfall-t. Hátborzongató…