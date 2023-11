A gyermek és felnőtt kerékpárok, órák, parfümök és egyéb használati cikkek után most a plüssmacik piacára is betör a Bentley. Ahogy más termékeknél, itt is komoly felárat kell fizetnünk a minőségért és a névért, fontos különbség azonban, hogy a négytagú medvecsalád tagjait nem csak egy rájuk ragasztott címke teszi Bentley-vé, hanem (többségükben) valóban közük van a márkához.

Négymancs-hajtású modellek a Bentleytől 1 /10 Fotó megosztása: 2 /10 Fotó megosztása: 3 /10 Fotó megosztása: 5 /10 Fotó megosztása: 6 /10 Fotó megosztása: 7 /10 Fotó megosztása: 9 /10 Fotó megosztása: 10 /10 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ott van például az Engineer Bear, azaz a mérnökmackó, aki hivatalos Bentley szerelőruhában és sapkában várja, hogy rendbe szedhesse a gyerekszobában szerteszét heverő autómodelleket: overallja zsebében szerszámok lapulnak – szerencsére filcből megformálva, bevarrva, így nem okozhatnak sérülést a szertelenül játszó csemetéknek.

Cozy Knit Bear a család kényelemszerető tagja, ő a Bentley steppelt üléseinek mintáját idéző, kötött pulóverben és sapkában várja a telet. Szöges ellentéte a Heritage Racing Bear, aki nem komfortja, hanem dinamizmusa miatt szereti a márkát. bőrkabátja és pilótasapkája az autóversenyzés hőskorát idézi, ha pedig valaki nagyon jól ismeri a márka történetét, azt is felfedezheti, hogy babos kendő van a nyakában: pont ilyet viselt Henry ‘Tim’ Birkin, a legendás Bentley Blower szellemi atyja.

A végére hagytuk a műszakilag legigényesebb mackót: ő a Signature Bear, egyedi példány a tömegpiaci Bentley-k között. Nem csak a nyakába kötött Bentley-színű pántlika és a fülébe varrt embléma teszi különlegessé, hanem az is, hogy ízületei mozgathatók, így társaival ellentétben ő akár állni is képes. Ezért aztán 80 angol fontot, 35 ezer forintot kell kifizetned érte, míg a többiek mindössze 65 fontba, 28 ezer forintba kerülnek.

A 40 centiméter magas macik egyik talpát a Bentley kezdőbetűje díszíti, gazdáikhoz Bentley márkajelzésű pamutzsákban érkeznek meg.