Idén ünnepli 75. születésnapját a Porsche – legendás típusa, a 911 pedig a 60.-at –, ezért idén az autókon túl számtalan termékkel, együttműködéssel, akcióval találkozhatunk, jó néhányról írtunk már a Vezess hasábjain is. Ezúttal a Porsche színeit ünneplik egy különleges kiállítással.

A német márka híres arról, hogy az évtizedek során a milliónyi, sokszor autókon szokatlan árnyalatokban is kínálta és kínálja modelljeit, a Porsche Club of America pedig áldozatos, aprólékos munkával külön honlapon is gyűjti, katalogizálja ezeket, a Rennbow.org-on (a német rennen – versenyezni, valamint az angol rainbow, azaz szivárvány elmés párosítása) több mint 10 ezer fotón hajszál híján 600 szín kereshető-található meg.

A márkaklub a 75. születésnap alkalmából egy neves képzőművészt, az igen gyakran autós témákban alkotó Heidi Mrazt kérte fel, hogy „festményekben” ragadja meg a Porsche szivárványát. A Virginia állambeli Great Fallsban pár napja megnyílt kiállításon Mraz lézerrel kivágott darabokból összeállított, mozaikos, op-artos formában tálalta a színeket, az alkotások pedig – az op-art optikai csalódásokra, illúziókra építő természetének megfelelően – távolabbról, esetleg görbe tükrön, kamerán keresztül nézve új, addig rejtett képet adnak ki.

