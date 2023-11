Az elmúlt évtizedben sokkal közelebb kerültek az emberekhez a betegségek, illetve azok gyógymódjai, legyen szó házi tippekről vagy patikában kapható gyógyszerekről. Emiatt is lehet, hogy a prosztata kifejezés hallatán a férfiak azért nagyjából sejtik, hogy miről lehet szó, és rögtön kiveri őket víz.

Alapvetően ez teljesen érthető, hiszen, ha nincs ezzel a gesztenye méretű szervvel semmi gond, észre sem vesszük létezését. Amikor azonban begyullad, az igencsak kínos.

Statisztikai becslések alapján a prosztatagyulladás előfordulásának valószínűsége 8,2% a világ teljes népességére vonatkoztatva, ami azt jelenti, hogy nagyjából 340 millióan szenvedhetnek a krónikus prosztatagyulladás és annak tünetei (alhasi tompa, feszítő fájdalom, gyakori, sürgető vizelési inger kevés vizelettel, véres vizelet, merevedési zavarok) miatt szerte a világban, ki rövidebb, ki hosszabb ideig. Bár a prosztatagyulladás pontos okai még mindig nem minden esetben tisztázottak, vannak ismert kockázati tényezők, amelyek növelhetik a kellemetlen betegség kialakulásának veszélyét. Az alábbiakban ezekből emeljük ki azokat, amelyek hazánkban a legtöbb férfi életében megjelenhetnek, és igyekszünk segíteni abban, hogyan lehet csökkenteni a prosztatagyulladás kockázatát.

Ülő életmód

Az ülő életmód a modern élet egyik árnyoldala. Azok a férfiak, akik hosszú órákat töltenek az asztaluknál ülve vagy a tv előtt, nagyobb eséllyel szembesülnek a prosztatagyulladással. Ülő helyzetben a kismedence keringése lelassul, és az immunrendszer nem tudja ellátni a funkcióját. A helyi vénás hálózat keringését tovább lassítják a szervek által nyomás alatt tartott vénák. Épp ezért érdemes beiktatni akár az irodai munkába, akár a vezetésbe némi nyújtást, mozgást, felállást, amelynek köszönhetően „fellélegezhet” a prosztata.

Elhízás

Az elhízás is közvetlen kapcsolatban áll a prosztatagyulladás kialakulásával, már pusztán az imént is említett tények miatt. Emellett az elhízás általánosan csökkentheti több szervrendszer funkcióját.

A rendszeres testmozgás azonban segít fenntartani az egészséges testsúlyt, ezzel csökkentve a rizikót. A legnépszerűbb ajánlások heti legalább 150 perc mérsékelt intenzitású vagy 75 perc magas intenzitású testmozgást javasolnak, de előbbibe beleszámít a séta, a lépcsőzés vagy a biciklizés is. Mindezt érdemes kombinálni a dohányzás elhagyásával és kiegyensúlyozott, változatos étrenddel: kerülendőek a magas zsír- és cukortartalmú ételek, valamint az alkohol.

Krónikus betegségek

Bizonyos krónikus betegségek, például a cukorbetegség, növelheti a prosztatagyulladás kockázatát. A diabétesz ugyanis az immunrendszer funkcióját gyengítő gyulladásos folyamatokkal járhat, amelyek átterjedhetnek a prosztatára is.

A megelőzéshez hozzátartozik az is, hogy legalább évente egyszer ellátogatunk az urológusunkhoz, amelyet a magyar férfiak híresen nem szeretnek. Javasolt szűrővizsgálatokra járni, beleértve a prosztataszűrést is, amely ugyan egy kicsit kellemetlen lehet, de jobb a bajt megelőzni, mint aztán később a kínos problémákkal a rendelésekre járni. Egy szakember ráadásul a problémát korán, még a tünetek jelentkezése előtt is felismerheti.

HIRDETÉS A Proxelan végbélkúp klinikai vizsgálatokkal igazolt hatású helyi készítmény a prosztatagyulladás tünetei ellen, amely ott enyhíti a panaszokat, ahol a probléma van. Az ápoló hialuronsav és gyógynövények kombinációja teljessé teszi a gyógyszeres kezelést, enyhítve a vizelési zavarokat és a fájdalmat. Vény nélkül könnyen elérhető a hazai patikákban, ezért a fellángoló fájdalmak esetén azonnal használható, akár hosszú távon is. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz Fotó: Phytotec Hungária Bt.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!