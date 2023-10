Hazánk kicsit hátrányos ilyen szempontból, a Brit-szigetek azonban számos, autós kirándulásra hívogató vidékkel várja lakóit (és persze a turistákat).

A Dacia brit forgalmazója egy közvélemény-kutatásban felmérte, melyek is az ottani autósok kedvencei, majd a kialakult lista alapján elmés aprósággal állt elő.

A 2000 fős felmérésből kiderült, hogy az ottaniak 96%-a szerint – naná! – hazájukban találhatók a legszebb autós túrás helyszínek, a kedvenc a skóciai Invernessből induló North Coast 500, de sokan imádják a Wales partvidékén futó Coastal Wayt, a délnyugat-angliai Poole és Lyme Regis közti Jurassic Coastot, a Cheddar-szurdok környékét, valamint az észak-írországi, Belfast és Londonderry közötti Causeways Coastal Route-ot.

A Dacia az eredmények alapján a díjnyertes 4160 Tuesdays parfümmanufaktúra segítségével alkotott a legkedveltebb utakat-vidékeket idéző autós légfrissítőket.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Sajt- és halszaggal újít a Dacia 1 /5 Kép: Dacia Kép: Dacia Fotó megosztása: 2 /5 Kép: Dacia Kép: Dacia Fotó megosztása: 3 /5 Kép: Dacia Kép: Dacia Fotó megosztása: 5 /5 Kép: Dacia Kép: Dacia Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az illatokban persze ott van a Daciára jellemző játékosság és humor is:

Scent-sational Highlands (Skócia, North Coast 500) – föld-, tenger- és fenyőillat egy kis málnával és haggisaromával (a haggis a magyar disznósajt és hurka közötti, belsőségekből készülő, megosztó skót finomság – a szerk.)

The Coastal Whiff (Wales, Coastal Way) – tengerpart-illat bőséges nárcisszal (Wales nemzeti virága – a szerk.) és egy kis sóspocsolya-/halszaggal

The Jura-scent Coast (Anglia, Jurassic Coast) – tengerpart, fosszíliák és jégkrém

Eau de Gorge-ous (Anglia, Cheddar Gorge) – moha, sziklák, kakukkfű, gólyaorr (geránium), fű, plusz egy kis sajtszag

A gegeket a korlátozott számban készülő illatosítókhoz készített kisfilmben is továbbviszik, a narrátor az autó- és illatreklámokból is megszokott stílben mondja a nagyívű, inspiráló szöveget, amelyet újra és újra aláás a sajt- és halszag említése. Zseniális!