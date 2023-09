„Apa, elviszel suliba?”

„Ami a suli környékén megy háromnegyed nyolckor, az maga a pokol! – meséli Attila, aki egy kisvárosban él. – Legtöbbször nők vezetik az »iskolajáratot«, ráadásul idén még a forgalmi rend is megváltozott. Van olyan anyuka, aki rutinból kanyarodik be, szembe a forgalommal, majd fél óráig próbál megfordulni a SUV-val, mert tolatni nem szeret. A múltkor a másik majdnem nekem jött, amikor megpróbált kiállni a parkolóból, mert ugyebár a külső visszapillantó csak dísznek van. Közben cikáznak a kisebb-nagyobb srácok a tülkölő, dudáló autók között. Én síkideg vagyok, mire kikeveredem onnan. A feszültség persze kihat a gyerekekre is, így mire beérek a munkahelyemre, olyan ideges vagyok, hogy alig tudok koncentrálni.”

A női és a férfi vezetés közötti különbség sokat vitatott téma. Magyarországon az utolsó ilyen adat a 2010 és 2015 közötti időszakra vonatkozóan azt mutatja, hogy a férfiak a közúti balesetek átlagosan 73 százalékát okozták (legtöbbször gyorshajtás miatt), míg a nők nagyjából 22 százalékban voltak felelősek. Ugyanakkor az is igaz, hogy a koccanásos balesetek többségében nők az érintettek, hiszen ők „hírhedtek” arról, hogy rosszabbul parkolnak. Ez részben annak köszönhető, hogy nekik általában rosszabb a térbeli érzékelésük, mint a férfiaknak. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy otthon és a munkahelyen is megfelelni többfrontos harc, ami nem kis feszültséggel jár anyának, apának egyaránt. És igen, az iskolák környékén mindenkinek különös körültekintéssel kell közlekednie: általában kevés a parkoló, emiatt nagy a zsúfoltság reggel és délután. Ha tehetjük, érdemes korábban elindulni, mert 5 perc is sokat segíthet csúcsidőben, a nagyobb gyerekeket pedig már megtaníthatjuk az önálló, biztonságos közlekedésre!

Ingázni fárasztó, dugóban ülni idegesítő

„60 kilométerre lakunk a fővárostól, úgyhogy én minden nap ingázom – mondja Tamás. – Ha ki akarom kerülni a dugóban ücsörgést, akkor hajnali 4-kor kell kelnem és 5-kor indulnom. Hosszú távon ez nagyon fárasztó: néha azt veszem észre, hogy vezetés közben kihagyok egy-egy pillanatra, olyan álmos vagyok. Főleg, hogy októbertől márciusig még bőven sötét van, amikor elindulok. De muszáj, mert ha néha mégis belekerülök a csúcsforgalomba, az kiborít. Nem vagyok egy türelmes alkat, utálok órákig araszolni az autóval.”

Senki sem szeret dugóban ülni, de a türelmetlen vezetőket a kisebb bosszúságok is hamarabb felidegesíthetik. A zsúfolt forgalom komolyan igénybe veszi a stressztűrő képességünket, és növeli az agresszív vezetés valószínűségét. Ráadásul a kialvatlanság, fáradtság hatással van a döntéshozatalra, a reakcióidőre és a toleranciaszintünkre is – ebben az állapotban nagyon veszélyes úton lenni. Az alvásigénye mindenkinek más és más, hosszú távon azonban nagyon káros az egészségre, ha 5 óránál kevesebbet alszunk, és nem vesszük figyelembe a saját bioritmusunkat.

Mindenért a sofőr a hibás

„Alapból stresszes foglalkozás a miénk – mondja Béla, aki hivatásos sofőr. – A fővárosi közlekedés nagyüzem, egy pillanatra sem lankadhat a figyelmünk, és a legváratlanabb helyzeteket is higgadtan kell kezelnünk. Persze, ha valami nem úgy sül el, mindig mi vagyunk a hibásak. Bizony előfordul, hogy egy-egy agresszívabb utas viselkedése miatt nálunk is elszakad a cérna, pedig ezt nem volna szabad engednünk.”

Sofőrök és utasok egyaránt magukkal hozzák a személyes problémáikat az utakra. Munkahelyi stressz, családi konfliktusok, pénzügyi gondok – ezek a problémák gyakran csapódnak le a közlekedésben. A düh, a feszültség, a stressz befolyásolja a vezetési stílust és a másokkal való interakciót. Ilyenkor hajlamosabbak vagyunk agresszívan reagálni mások hibáira vagy sértéseire. Ráadásul itt is működik az anonimitás: a résztvevők nem ismerik egymást, nem számítanak arra, hogy újra találkozhatnak. Ez pedig csökkenti az empátiát és a felelősségérzetet mások iránt. Pedig a hidegvérünket minden éles helyzetben szükséges lenne megőrizni. Mert ahhoz, hogy a sofőr és az utas is célba érjen, nyugodtan, higgadtan, odafigyelve kell vezetni. A tét: a biztonságunk.

