Általánosságban elmondható, hogy a reakcióidő – vagyis, hogy milyen gyorsan reagálunk egy helyzetre – fiatalkorban, 20 év körül a legrövidebb. A reakcióképességet alapvetően befolyásolja a sofőr kipihentsége és felkészültsége, az életkor viszont csak egy adottság. Attól még nem lesz automatikusan kipihent és friss valaki a volán mögé ülve, mert fiatal! Tény és való, hogy 60 éves kor felett azonban a reakcióidő egy húszévesének akár a kétszerese is lehet, ami viszont már meglehetősen komolyan befolyásolja a vezetési és koncentrációs képességeket. Egy jó gépjárművezető reakcióideje 0,5-0,7 másodperc, ez nőhet meg jelentősen idősebb korban, vagy olyankor, ha a sofőr mentális állapota amúgy sincs a topon egy áttáncolt éjszaka, vagy a krónikus alváshiány miatt.

Létezik-e különbség?

A női és férfi sofőrök között alapvetően nincs különbség a volán mögött. Nincsenek olyan kutatások, amelyek azt igazolják, hogy egyik vagy másik nem képviselői ügyesebbek, vagy rosszabbak lennének ezen a téren. A baleseti statisztikák sem igazolják, hogy egyértelműen a férfiak vagy a nők rovására lehetne írni bizonyos helyzetekben a késedelmes reagálást.

Az viszont mindkét nemre igaz, hogy a rossz szokások vezetés közben rendkívüli mértékben megnövelhetik a reakcióidőt. Ezek közé tartozik, ha valaki ittasan, vagy kábítószer fogyasztása után ül kormányhoz. Előbbi 12 százalékkal, utóbbi (cannabis) pedig 21 százalékkal növelheti meg a reakcióidőt. Az infotainment rendszerek menet közbeni nyomogatása még ennél is veszélyesebb. Kutatások szerint 4-5 autónyival nőhet meg az autó féktávja, amennyiben a vezető a multimédiás rendszer kijelzőjét nyomogatja. Ilyenkor autópályán haladva, 110 kilométer/órás sebesség mellett akár fél kilométer is lehet az a táv, amíg a sofőr nem az utat nézi. Éppen ezért jobb, ha vezetés közben – különösen a forgalmas, vagy veszélyes útszakaszokon – nem babrálunk semmiféle olyan eszközzel, amely akár egy pillanatra is elvonná a figyelmünket.

A menet közbeni SMS-írás 35 százalékkal, a facebookozás, vagy egyéb közösségi tartalmak böngészése az okostelefonon 46 százalékkal hosszabb reakcióidőt eredményezhet, nemtől és kortól függetlenül. Fontos tehát ezeket elkerülni, nem a várható bírság, hanem magunk és mások biztonsága érdekében.

Óvatosan a gyógyszerrel!

Számos gyógyszer szedése befolyásolja az éberséget és a reakcióidőt, ami természetesen az autóvezetésre is hatással lehet. Elindulás előtt éppen ezért ezt is érdemes számításba venni. Köztudott, hogy a szezonális allergia (szénanátha vagy pollenallergia) ellen használt számos gyógyszer álmosító hatású lehet a sofőrökre. Ezek a gyógyszerek egyik pillanatról a másikra okozhatnak olyan álmosságot, amelyet általában csak lefekvés előtt érez az ember.

Kevéssé ismert viszont, hogy egyes fájdalomcsillapítók is tartalmazhatnak olyan hatóanyagokat, amelyek szintén álmosítóak lehetnek, ezáltal csökkenthetik a koncentrálóképeséget. Sőt, a vérnyomáscsökkentők is okozhatnak szédelgést vagy álmosságot, valamint bágyadtságot, ami ugyancsak rossz hatással van a reakcióidőre. Nem sokan vannak tisztában vele, de a hasmenés, vagy köhögés ellenigyógyszerek egyes hatóanyagai szintén gyakorolhatnak negatív hatást a koncentrálóképességre.

Azoknak, akik félnek a vezetéstől, rossz hír lehet, hogy a szorongásoldók, az antidepresszánsok és az antipszichotikumok a központi idegrendszerre kifejtett hatásuk miatt szintúgy bágyadtságot, tompultságot idézhetnek elő vezetés közben. Éppen ezért, amennyiben valaki gyógyszert szed, akkor mindenképpen olvassa el a betegtájékoztatót, hogy ne érje meglepetés!

A biztonságos vezetés érdekében a pihentető, megfelelő ideig tartó alvásnál ugyanakkor semmi sem lehet jobb. Ezért mindig célszerű nagyot aludni a hosszabb utak előtt, mert az agyunk így frissen és felkészülten, megfelelő reagálási képességgel fogadhatja a vezetés közben érkező ingereket és helyzeteket. Mert az utakon gyakran néhány másodperc is sokat számíthat!

HIRDETÉS

Feszültség? Alvászavar? – Sedacur forte A Sedacur forte a valeriána, komló és citromfű kivonatát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer, amely napközben oldja a feszültséget, éjjel pedig altat. Klinikailag igazolt hatású. Nappal nem álmosít, nincs negatív hatással az autóvezetésre és nem befolyásolja a koncentrációt sem. Már nagyobb, 60 szemes kiszerelésben is elérhető. Vény nélkül kapható gyógyszer