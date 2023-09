Alig egy hónappal ezelőtt jelent meg a Bentley legújabb zászlóshajója, a Mulliner: a nyújtott tengelytávú felsőkategóriás limuzint 550 lóerős teljesítményű, 4,0 literes V8-as hajtásának köszönhetően akár 290 km/órával is képes repeszteni, miközben a 100 km/órás tempót 4,6 másodperc alatt éri el álló helyzetből. Mostanra pedig háromkerekű változatot is ihletet a modell: azzal a céllal alkotta meg a Bentley a „hat az egyben” triciklijét, hogy „a gyerek igazi Bentley-stílusban nőhessen fel”.

Az emlegetett Bentley-stílus leglátványosabb eleme az ülés, amit kifejezetten ehhez a háromkerekűhöz fejlesztettek ki. Amellett, hogy minőségi kényelmet biztosít a jövő generációjának szerencsésebb képviselői számára, puha betéteit úgy alakították ki, hogy az összességében egy autósülés formáját adja vissza. Szintén az élethű benyomásra játszottak a kézi készítésű foltvarrásokra, továbbá a puha fejtámlába varrt Bentley-jelvénnyel, hogy minden hasonlítson arra, mint amit „apa játékszerében” látni.

Nemcsak ebben hasonlít azonban az igazi Mullinerre, hanem a feliratokkal és a kerekekkel is azt akarják üzenni, hogy nagyon is komolyan vették ezt a triciklit. A trike „motorháztetőjére” vagy orrára – kinek hogy tetszik – biggyesztett krómembléma, a steppelt, tolófogantyús táska és az egyedi, fehérhomok színű árnyalat is a Bentley-életérzést közvetíti.

Igencsak tág célközönséget határoztak meg a Bentley triciklijének, öt hónapostól egészen hatéves korig. Ennek megfelelően a háromkerekű babakocsiként is funkcionál csecsemők esetében, az aktuális szükségletekhez igazodva pedig a párnázott ülés forgatható és hátradönthető. Rugalmas, ötpontos, továbbá bentley-s mágnescsattal ellátott biztonsági öve és csúszásgátló fém pedáljai ugyanúgy a kicsikre vigyáznak, ellenben a behúzható napellenző, valamint a rágcsálnivalók, italok, illetve játékok számára kialakított hátsó tárolókosár révén a praktikusság is szerepet kapott.

Nyilvánosságra hozták az árát is: a Mulliner Trike 595 fontért, azaz – mostani árfolyamon – potom 265 ezer forintért érhető el. Kicsit irigykedve, de közben félve jegyezzük meg, hogy a magyar valóságban van, aki ennyiért próbál használható használt autóra bukkanni a bontószökevények sűrű tengerében…