Retróimádóknak készült ez a laptopos kütyü

A laptopok manapság egyre könnyebbé, vékonyabbakká válnak, ám ez bizonyos funkciók – lemezolvasás – eltűnésével, a csatlakozók, portok számának csökkenésével jár.

Ha valaki több perifériával dolgozik – fejhallgató, mikrofon, kamera, több monitor, vezetékes egér, játékkontroller, audiointerfész, 3D-nyomtató – hamar bajban lehet. Erre jelentenek megoldást az ún. port hubok, azaz több, akár különböző csatlakozót is összesűrítő kis kiegészítők.

Ilyesmivel állt elő egy amerikai stratup, méghozzá igen stílusos és funkciógazdag formában. Az Apple legendás, 1984-es Macintosh 128K-ját idéző dizájnú kis kütyü igazi mindenes: az eszközön elöl és hátul összesen 14 különböző port található az TF/SD- és MicroSD-kártyaolvasótól a jacken, az Etherneten, a 2.0 és 3.0-ás USB-A és az USB-C porton keresztül az akár három megjelenítő használatát lehetővé tévő HDMI-kig

A RayCue 128K névre hallgató „svájci bicska” Pro kiadása még ezeken felül is kínál ezt-azt: képes 100 W-os laptoptöltésre, 3,5 colos kijelzője digitális képkeretként is funkcionál, ráadásul Bluetooth-hangszórót is kap. A hozzávetőleg 9 x 9 x 10 centis eszköz kiviteltől függően 84 vagy 147 dekát nyom.

Választható még a zsebváltozat, a RayCue 128K Pocket, mely megjelenésében az első Mac billentyűzetét idézi, az hét különböző portot kínál.

Kétségkívül nagyon mutatós és hasznos kütyüről beszélünk, ám az árát is megkérik: a Kickstarteren most vásárlók – engedménnyel – 169 dollárért (60 ezer Ft) rendelhetik elő az alapváltozatot, 199-et (71 ezer Ft) kell fizetniük a Próért, míg a Pockettel kiegészített Pro szettért a leggyorsabbaknak (early bird) 229, a később érkezőknek már 249 dollárt (82 és 90 ezer Ft) kell letenniük. A készülékek a tervek szerint decemberben érkeznek majd meg a vásárlókhoz.