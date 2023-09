Ugyan komoly nehézségeket kell még megoldani a hidrogén közlekedési üzemanyagként való elterjedéséhez, az autóipar jó ideje foglalkozik a gyakorlatilag emissziómentes – a kipufogóból csak vízpára távozik –, hidrogén-üzemanyagcellás technológiával.

A légi közlekedésben is lenne helye a környezetet nem szennyező hidrogénnek, több cég tervez is ilyen hajtóművet, repülőgépet, most pedig igen fontos lépés történt ezen az úton.

A német H2FLY cég szeptember 7-én, azaz csütörtökön sikeres pilótás tesztrepüléseket hajtott végre folyékonyhidrogén-üzemanyagcellás elektromos repülőgépével, a HY4-ral.

Az egy hajtóműves, ikersárkányos – az egyikben rejtőzik a hidrogéntartály – kísérleti gép a szlovéniai Mariborból szállt fel, összesen négyszer emelkedett a levegőbe, a tesztek során nem adódott probléma. A HY4 különlegessége, hogy gáz halmazállapotú helyett folyékonyra hűtött hidrogént használ fel, ennek előnye, hogy jóval több üzemanyag vehető fel, így a hatótáv is nő. A H2FLY állítása szerint nagyjából kétszeresére, a gépük esetében 750-ről 1500 km-re.

„Mérföldkő ez a hidrogén repülőgépekben való felhasználását tekintve. A partnereinkkel közösen bizonyítani tudtuk, hogy életszerű lehet a folyékony hidrogén használata a közép- és hosszú távú, emissziómentes repülések terén” – jelentette ki büszkén a H2FLY társalapítója, Josef Kallo.

A 2024-ben Stuttgartban fejlesztési központot nyitó cég a kísérleti változaton túl már dolgozik a hétköznapi légi közlekedésben használható folyékonyhidrogén-üzemanyagcellás hajtóművén, reményeik szerint néhány éven belül valósággá válhatnak az ilyen hajtással teljesített kisgépes (40 utas), akár 2000 km-es utak.