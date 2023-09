A németeket lőtte, most eladó ez a legendás vadászgép

A Vickers Supermarine Spitfire a második világháború legendás repülőgépei közé tartozott, a brit gyártmány a Luftwaffe Focke-Wulf Fw 190-esei és Messerschmitt Bf 109-esei ellen küzdött a szigetország védelme során, valamint a kontinens egén.

Az 1942-ben bemutatott MkIX változat a korábbinál erősebb Rolls-Royce Merlin 66-os motort kapott, manőverezőképessége is javult. Ebbe a sorozatba tartozott cikkünk tárgya, ez az 1943-as gyártású, MH415-ös darab is, mely az év őszétől összesen 18 bevetésen vett részt, egy bombázókísérő küldetésen egy Focke-Wulf 190-est is legyőzött.

A gép 1946-ig a Királyi Légierő különböző századai és bázisai között vándorolt, majd előbb a Holland Királyi Légierő vásárolta meg, hogy aztán pár évvel később a szomszédba, Belgiumba kerüljön. A belga légierőnél 1956-ban „nyugdíjazták” Spitfire-t, melyet ezt követően célvontatásra használt egy erre specializálódott francia cég.

A Spitfire később két háborús filmben is feltűnt, az 1962-es A leghosszabb nap-ban, majd az 1969-es Angliai csatá-ban is repült és „lőtte” a németeket különböző lajstromjelek alatt.

A filmes karrier után a repülő az 1970-es években az USA-ba, egy texasi gyűjtőhöz került, majd Ausztráliában is megfordult, ahol 2015-től teljes körű felújításon esett át. Utóbbi egészen 2021-ig tartott, akkor tért vissza hazájába, Angliába.

A sokat látott Spitfire azon kevés példányok egyike, mely gyártása óta nagyrészt egyben volt – tárolás során néha szétszerelték –, ráadásul a mai napig 95%-ban eredeti alkatrészekből áll. Az újra korabeli festésében pompázó gépet a Bonhams bocsátja árverésre a hétvégén, előzetes becslések szerint 3,5-4,5 millió font (1,6-2 milliárd Ft) között lesz majd a leütési ára.