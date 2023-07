A termékelhelyezés a modern Hollywood állandó gyakorlata, a blockbusterekben általában hemzsegnek a multik, globális piaci szereplők különböző termékei, a dologból természetesen az autóipar sem marad ki.

Az autók iránt valamelyest is érdeklődő nézőknek biztosan feltűnt, hogy az önálló Vasember-filmekben Tony Stark mindig Audival járt (Audi R8 Coupé, R8 Spyder, Audi R8 e-tron, Audi e-tron GT), de a karaktert szerepeltető más Marvel-filmekben is feltűnt jó néhány négykarikás modell: SQ7, A7 Sportback, A4, A8 és TTS Roadster is.

Szintén emlékezetes a 2003-as Mátrix: Úratöltve, melybe a General Motors szállt be, ugyan a megjelenésért nem fizettek, de több mint 100 autót adtak a produkciónak felhasználásra, felsorolni is nehéz, hány márka különböző modellje tűnik fel a hírhedt autópályás üldözési jelenetsorban.

A Transformers-filmeket talán nem is kell említenünk, az Autobotok természetükből adódóan tökéletes lehetőséget jelentettek, a Mercedestől a Miniig, a Rolls-Royce-tól az Audiig, a Bugattitól a Paganiig számtalan márka kapott ezen, természetesen a GM is bevetett ezt-azt, akadt Cadillac, de legismertebb, és sok régi rajongót felháborítő húzás az volt, hogy a közkedvelt, a rajzfilmekben, képregényekben VW Bogárként szereplő Bumblebee-ből (Űrdongó) Chevrolet Camarót csináltak.

Nos, a GM most a nyár nagy durranásának számító Barbie-ból sem akart kimaradni, az eddig kritikai és kasszasikernek is tűnő filmben a főszereplő karakter egy klasszikussal, egy C1-es Chevrolet Corvette-tel – rózsaszínben, naná – kezdi, majd később (a történet részleteit, a miérteket nem felfedve) feltűnik az USA-beli filmekből sorozatokból közismert, szinte mindig fekete böhöm szabadidő-autó, a Suburban is, akad Hummer EV, egy hosszas, reklámnak is beillő üldözésben pedig a hamarosan érkező villany-SUV, a Blazer kap már-már főszerepet.

Arról ne is beszéljünk, hogy egy irodai jelenetben a háttérben, a panoráma részeként egy másik felhőkarcolón a GM logója díszeleg…

Kedves olvasó, Te megnézted már a Barbie-filmet? Ha igen, feltűnt a GM nyomulása?