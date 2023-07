A NASA az 1970-es években kérte fel a földönkívüli élettel, annak kutatásával is foglalkozó Frank Drake és Carl Sagan asztrofizikusokat, hogy állítsanak össze egy, az idegeneknek szánt üzenet- és információcsomagot, melyeket aztán az 1977-ben az űrbe küldeni kívánt Voyager-1 és Voyager-2 szondák vihetnek magukkal.

Az alapvetően a Naprendszer külső gázbolygóinak – Jupiter, Szaturnusz, Neptunusz és Uránusz – vizsgálatára útnak indított szondákra így egy-egy aranyból készült korongot erősítettek (nyitóképünkön), melyek tokján a hidrogénatom és a Föld űrbeli elhelyezkedését mutató sematikus ábrák mellett a hanglemez lejátszásához szükséges grafikus instrukciók szerepeltek.

Magán a lemezen a Naprendszert, a DNS-t, az emberi anatómiát, állatokat, növényeket bemutató képek, Ann Druyan tudománykommunikátor agyhullámai mellett 55 nyelven – köztük magyarul – megszólaló üdvözlet, természetes és mesterséges földi zajok, hangok, valamint 27 zenemű – Bachtól Sztravinszkijig, Mozarttól Chuck Berryig – szerepelt.

A Voyager-szondák most, 46 év után is működnek (korlátozottan), és bár mára a Naprendszert is elhagyták, az aranylemezek eredeti mesterszalagjai és azok első másolatai továbbra is a Földön vannak.

Ezeket árverezi el hamarosan a Sotheby’s aukciósház: a két negyedhüvelykes, bő 51, valamint szűk 61 percnyi hanganyagot tartalmazó szalagok Sagan és Druyan birtokában voltak. A tudománytörténeti relikviák leütési árát előzetesen 400 és 600 ezer dollár (136-203 millió Ft) közötti leütési árat jósol.