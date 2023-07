Laci bácsi nem mozdult ki otthonról

„A szomszédom, Laci bácsi nagyon vagány öregúr. Egy időben cégvezető volt, és szó szerint imádott vezetni. Amikor nyugdíjba ment, megkapta búcsúzóul a szolgálati Zsigulit, amit nagy becsben tart. Ezt nagyon tisztelem benne. Mindig ügyelt arra, hogy rendszeresen megjárassa a gépjárművet, és kiégessen minden lerakódást a motorból” – kezdi történetét Csongor. A zsigulis utakat Laci bácsi felesége, Manci néni is szerette, mert így gyakran kimozdultak. Aztán Manci néni halála után ritkulni kezdtek, majd végleg elmaradtak a kiruccanások. Mivel a járgány igazi benzintemetőnek nézett ki, így Csongor nem is csodálkozott, hogy az utóbbi időben egyáltalán nem ült a szomszéd kisöreg autóba, hiszen egy vagyonba kerülhetett az üzemanyag.

Nem a benzinárak miatt maradt el a kocsikázás

Csongor egy nap meglepő telefonhívást kapott. „Laci bácsi keresett, azt szerette volna tudni, hogy elvinném-e a Zsigulit megjáratni. Csodálkoztam, hogy ezt kérte tőlem, mert tudtam, hogy a kocsi az egyik legbecsesebb kincse. Természetesen igent mondtam, és érdeklődtem, hogy ő is velem tart-e. Azt mondta, hogy sajnos ő nem tud jönni, de menjek át, amikor ráérek, odaadja a kulcsot és a papírokat.”

A mindig fitt idős szomszéd a megbeszélt délutánon kávéval várta Csongort. Szabadkozott, hogy ő nem foglal helyet az asztalnál, ugyanis sajnos annyira fáj neki az ülés, hogy csak a puha fotelben tud megmaradni. Elmesélte, hogy gyakran még a reggelit meg a vacsorát is ott eszi meg, mert olyan erős fájdalmai vannak üléskor. Elpanaszolta, hogy Manci néni elvesztése óta eléggé visszavonult életet él, leginkább csak a közeli házias kifőzdébe jár el a napi pörkölt-nokedlire, ezen túl minden idejében rejtvényt fejt és tévét néz. Sajnos a panaszai miatt nem tud beülni a Zsiguliba, de azt nem bírja elnézni, hogy a szeretett autója csak porosodik a garázsban.

A szomszéd Proktis-M termékekkel tért vissza

Csongor ekkor fogott gyanút, hogy Laci bácsinál aranyérbetegség okozhatja a panaszokat. „Tudtam, ha Manci néni még köztünk lenne, nem engedné, hogy Laci bácsi ennyire egészségtelen életet éljen. Segíteni szerettem volna, úgyhogy a Zsigulival első dolgom volt a piacra menni, venni zöldséget, gyümölcsöt, és a patikába is bementem Proktis-M végbélkúpért és Proktis-M plus kenőcsért. Az én apukámnak is voltak aranyeres panaszai, és neki is a Proktis-M termékcsalád segített” – magyarázza Csongor.

Visszatérve elmondta az idős szomszédjának, hogy öreg járgány nem vén járgány: a kocsi remekül megy, de neki is ki kellene mozdulnia, hogy enyhüljenek a panaszai. „Odaadtam neki a kis csomagot, és elmagyaráztam neki, hogy a Proktis-M kúp és a Proktis-M Plus kenőcs micellákba csomagolva tartalmaz hialuronsavat és jótékony gyógynövényi kivonatokat. A micellák pedig egyenesen a beteg sejtekhez juttatják a segítséget. A hialuronsav a szövetek szerkezetét erősíti, ezáltal gyorsítja a regenerációt és segít a gyógyulásban. Ha elfogyna bármelyik, nem kell orvossal felíratni, hiszen recept nélkül kapható a patikában. Azt is tanácsoltam Laci bácsinak, hogy picit mozogjon többet, és fogyasszon több rostot és folyadékot, így nem kell majd annyira erőlködnie a mellékhelyiségen.”

Laci bácsi először zavarban volt, de nagyon megköszönte a szomszédja figyelmességét. Csongor örömmel látta, hogy az idős férfi egyre gyakrabban jár el otthonról, és már nemcsak a kifőzdéig, hanem a piacig is elsétál. Onnan lehetett tudni, hogy az életmódváltás és a patikaszerek segítettek, amikor egyik reggel Csongor újra hallotta felbőgni az öreg Zsiguli motorját.