A svájci Omega még az 1950-es évek végén fejlesztette ki a Speedmaster Professionalt, a korabeli trendeknek megfelelő versenykronográfját, ám az óra mással vált híressé.

Az űrverseny időszakában, az 1960-as évek elején a NASA több gyártótól kért be karórákat tesztelésre, keresve a különböző nehézségi erőhatásoknak, hőmérséklet-változásoknak stb. legjobban ellenálló, az űrhajósok számára ideális időmérőt, melyet 1965-re az Omega Speedmaster Professional képében találtak meg. Több Gemini-küldetés utána az Apollo-program keretében ez karóra lett az első a Holdon is.

Bár az 1970-es évektől a kvarcórák az űrben is hóditani kezdtek, az első, az úttörő így is népszerű maradt az űrhajósok körében, és nem is csak az amerikaiaknál.

Speedmastert hordott például az 1990-es, szovjet Szojuz TM-9 küldetés parancsnoka, Anatolij Szolovjov is, amikor az év februárjától egészen augusztus elejéig összesen 179 napot töltött a Mir űrállomáshoz csatlakozva.

Már ez sem lenne semmi, de Szolovjov – mivel a csatlakozást követően felfedezték, hogy a Szojuz hőtakarói meglazultak, javításra szorulnak – két, együttesen közel 11 órás űrséta (angolosan EVA, azaz az űrjárművön kívül végzett munka) során dolgozott a modulon.

Szolovjov pályafutása során összesen 651 napot töltött az űrben, 16 űrsétát tett, ezekkel a mai napig csúcstartó.

A Szojuz TM-9-esen használt, 1989-es gyártású Omegáját (nyitóképünkön) most a Bonhams aukciósház árverezi el több más űrrelikviával együtt, a leütési árat előzetesen 20 és 30 ezer dollár (6,8 és 10,1 millió Ft) közé becsülik – a jövő kedden záruló árverésen pillanatnyilag 18 ezer dollár (6 millió Ft) a legmagasabb licit, könnyen lehet, hogy a végén bőven 30 ezer fölé kúszik a nyerő ajánlat.