Luxuslakópark épül az F1-es pályán

Egy évtizede otthona a Forma-1-es Amerikai Nagydíjnak az akkorra újonnan épített Circuit of the Americas, az austini létesítmény presztízsét pedig tovább növelte, hogy az elmúlt években az amerikai Indycar, NASCAR és a MotoGP futamait is fogadta.

A texasi versenypálya az amerikai motorsportrajongók amolyan Mekkája lett, a pénzes vendégeknek pedig most új lehetőséget kínál egy cég a COTA-élmény maximális kiélvezésére.

Nézd meg a látványterveket – a képre kattintva galéria nyílik!

A pályával együttműködve a T11CarCondos nevű ingatlanfejlesztő az aszfaltcsík 11-es kanyarjába – ez a hátsó egyenesre fordító hajtű – luxuslakóparkot épít, ahol az autórajongók, miután a garázsaikban letették menő járgányaikat, az emeleten lévő teraszos, 140, 209, 279, 418 vagy akár 557 négyzetméteres apartmanjaiból figyelheti az eseményeket, vagy pihenheti a fáradalmakat, ugyanis minden lakáshoz évi két pályahasználatos hétvége is jár.

A lakóparkban pázsitos sétatér, kerti sütögetésre kiépített rész, medencék és bár is a lakók rendelkezésére áll. A fentiek mellett a tulajdonosok a COTA összes rendezvényére 20%-os árengedménnyel vásárolhatnak majd belépőt.

A lakások árait egyelőre nem közölte a T11CarCondos, de mivel nem ez az első ilyen kezdeményezés, lehetnek bizonyos fogalmaink az összegekről: az árak minden bizonnyal félmillió dollár (172 millió Ft) felett kezdődhetnek és akár 2 millióig (szűk 690 millió Ft) mehetnek.

Nemrégiben írtunk egy hasonló projektről, ott egy floridai magánpálya kínál lakásokat az exkluzívnak szánt autósportklub tagjainak, de az F1 világában is zajlik már egy ilyen ingatlanfejlesztés: a Brit Nagydíj legendás otthona, a silverstone-i pálya legütősebb kanyarkombinációjának szomszédságában húznak fel 60 apartmant.