A Bentley-t a többség luxusautó-gyártóként tartja számon, ám a brit cég a luxuspiac számos más területén is aktív: a legfinomabb bőrökből készült táskáktól és egyéb kiegészítőktől a bútorkészítésen és az ingatlanfejlesztésen keresztül a kisipari – divatosan, bár helytelenül „kézműves” – mézgyártásig számtalan dologgal foglalkozik, naná, hogy parfümkollekciója is van.

A Bentley BEYOND The Collection immár négytagúra bővült, ugyanis a Wild Vetiver (vad vetiver), a Majestic Cashmere (fejedelmi kasmír) és az Exotic Musk (egzotikus pézsma) mellé megérkezett a Magnetic Amber (vonzó borostyán) is.

Az új illatot egy panamai parfümőr, Karine Dubreuil-Sereni alkotta meg a Bentley számára, célja hazája hangulatának illatba csomagolása volt. A Magnetic Amber egy meleg, fás, kifinomult kompozíció, mely olasz bergamott, marokkói rozmaring és egy kis kardamom kombinációjával nyit, majd megjelenik benne a tömjéngyanta citrusos-fás jellege, hogy aztán előmerészkedjen a füstös vanília, valamint a közép- és dél-amerikai vonalat képviselő tonkabab, mandula és dohány is. Az egészet a muskotályzsályából származó fehér borostyán fogja össze és koronázza meg, a lecsengésben pedig balzsamos szuhar (labdanum) és a virginiai citrus is megjelenik.

Tartalomhoz a forma – a parfümöt a Bentley BEYOND-sorozatában használt, a Continental GT csiszoltkristály-fényszóróit idéző üvegcsébe töltik, újdonságként pedig, a fenntarthatóság jegyében a záróelem fából készül, persze az ezüst köpenyen ott van a Bentley szárnyas logója is.

A Magnetic Amber – a BEYOND többi tagjához hasonlóan – 100 ml-es kiszereléséért 165 fontot, azaz bő 70 ezer forintot kérnek.