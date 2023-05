2019-ben indult útjára a SailGP, egy nemzetközi versenysorozat, melyben különböző nemzetek vitorláscsapatai a motorsportból is ismerős nagydíjakon (grand prix) csapnak össze, hogy az idény végén bajnokot avassanak.

A SailGP a vitorlázási tudomány és a műszaki kiválóság mellett különös hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra is – a csapatok ilyen irányú tevékenységeit külön bajnokságban értékelik –, így nem meglepő, hogy a negyedik szezonra belépő német csapathoz a tavaly év végén visszavonult négyszeres Forma-1-es világbajnok, Sebastian Vettel is csatlakozott.

A német pilóta résztulajdonosként van jelen a többségi tulajdonos Thomas Riedel mellett, az üzletember a saját nevét viselő távközlési céggel gyűjtött vagyont.

„Nagy potenciált látok a német SailGP-csapatban, a sport, az üzlet és a média szempontjából is. Hiszünk benne, hogy nagyszerű mozgalom épülhet ki ebből, ráadásul hitelesen mutathatjuk meg a fenntarthatóság és a sokszínűségi iránti elkötelezettségünket. Ezért is kerestem meg Sebastiant, hogy partnerként, valamint műszaki és fenntarthatósági szakértőként csatlakozzon hozzánk. Emellett azt is tudja, hogyan kell győzni” – mondta Riedel.

A csapat irányításában aktív szerepet vállaló Vettel így beszélt:

„Régóta vannak párhuzamok a Forma-1 és a vitorlásversenyek között. A hajók lenyűgözőek, elképesztő tempóra képesek a vízen. A futamok izgalmasak, én pedig örömmel dolgozom a fiatal, motivált hajósokkal. Emellett pedig a sorozat nem pusztán a szél erejét hasznosítja, hanem igyekszik új szintre emelni a sportban a fenntarthatóságot.”

A SailGP katamaránjai közel 100 km/órás sebességre is képesek, így igen komoly tudás és tapasztalat kell az irányításukhoz, ezért is választottak igazi profikat Vettelék: az eddigi két bemutatott versenyzőjük egyaránt vitorlázás olimpikon: a német Erik Heil kétszeres bronzérmes, Kehena Kunze pedig egyenesen kétszeres olimpiai bajnok – a hölgy ugyan Rióban és Tokióban is brazil színekben nyert, de édesapja révén félig német, így kiválóan illik a nemzeti csapatba.

A SailGP negyedik idénye az Amerikai Nagydíjjal indul hamarosan: június 16-17-én Chicagóban zajlik az első forduló.