A világ sivatagos, kimondottan száraz területein kívül a megfelelő módszerekkel mindenütt iható mennyiségű vizet lehet kivonni a levegőből – ennek legegyszerűbb, legősibb változata a harmat összegyűjtése, már persze komoly párátlanító gépek is léteznek, igaz, ezeket inkább a nedves helyiségek, lakások kiszárítására szokás használni.

Több cég is dolgozik kimondottan ivóvíz előállítására alkalmas, nagyobb és háztartási eszközökön is, közéjük tartozik amerikai Spout is, amelynek új terméke nemcsak tiszta vizet, hanem tiszta levegőt is produkál.

A hatlépcsős tisztítórendszer először kiszűri a levegőből a szennyező anyagokat, kórokozókat – por, füstrészecskék, gombák, pollenek, baktériumok, vírusok –, majd a tisztított levegőből nedvszívó alkatrész gyűjti össze a vizet. A nedvszívó hengerből hővel elpárologtatott víz a kondenzációs üregben lecsapódik és lehűl, majd további szűrés és ásványianyag-pótlás után kerül a kancsóba. Az edényben álldogáló vízben persze előbb-utóbb elszaporodhatnának a különböző kórokozók, ám erre is gondoltak: a fedélbe épített UV-C lámpa gondoskodik a csírátlanításról.

A Spout ígérete szerint az eszköz a világszerte szinte minden háztartásban működhet – a júliusban megjelenő terméket 399 dollárért (135 ezer Ft) lehet előrendelni a cég weboldaláról, kiskereskedelmi forgalomban ára ennek duplája, 799 dollár (270 ezer Ft) lesz. A szűrőket negyedévente kell cserélni, azok 25 dollárba (8500 Ft) kerülnek majd.