Ebbe a Jeepbe bárki beleszólhat

Az amatőr rádiókat, CB-ket, walkie-talkie-kat és akkumulátorokat gyártó és forgalmazó kansasi központú Midland Radio jó ideje közeli kapcsolatot ápol a terepjáró- és SUV-gyártó Jeeppel, a Midland rendszeresen szponzorálja az USA-beli Jeep Jamboree találkozókat.

Most új szintre emelik az együttműködést, a Midland Radio és a Jeep közös, az off-road-rajongókat célzó termékcsaládot indít, az első készletet már be is mutatták.

Kattints a képre, galéria nyílik!

A T77VP5J Jeep X-Talker Extreme Dual Pack a Midland közkedvelt T71-es walkie-talkie-jának továbbfejlesztett változata, mely akár 36 csatornát, akár 38 mérföldes (61 km) hatótávot kínál, valamint az USA-ban működő időjárás-riasztási szolgáltatást is képes fogni.

Az USA-ban 135 dolláros (45 ezer Ft) jeepes rádiócsomagban a két adó-vevő készüléken túl töltőkábel és -dokk mikrofonos fülhallgató, valamint az egészet befogadó praktikus cipzáros tok található.

(Nyitóképünkön a Jeep 2022-es Recon tanulmány látható.)