Évszázados verseny

Ugyan az idei csak a 44. rendezés, a Tour de Hongrie hajszál híján egy évszázaddal ezelőttre nyúlnak vissza, első ízben ugyanis 1925-ben rendeztek ilyen kerékpáros versenyt. Az első, mindössze háromnapos, kizárólag magyar résztvevőkkel zajló viadalt Jerzsabek Károly nyerte.

A futamot a második világháborúig néhány év kihagyással évente rendezték, majd 1949 és ’65 között újra viszonylagos rendszerességgel zajlott.

’65 után hosszú-hosszú szünet következett, legközelebb csak a rendszerváltás után, 1993-ban pattantak nyeregbe a magyar kerékpáros versenyen. 1998 és 2001, majd 2008 és 2015 között újabb szünetek voltak, de az elmúlt 9 évben már rendszeressé vált az egyre rangosabb verseny.

Nemzetközi rang

Tavalyig a Tour de Hongrie-t az Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) Europe Tour, azaz a kontinentális „másodosztályba” sorolta, ám az idei évre szintet lépett a verseny, immár a UCI ProSeriesbe tartozik, azaz a kontinensviadalok felett, a globális második vonalat erősíti.

Amerikaiaktól a bahreininiekig

Idén 29 nemzet 132 kerékpárosa indul a Tour de Hongrie-n, 22 hatfős csapat verseng majd – az UCI World Team, UCI ProTeam és UCI Continental Team besorolású – amerikai, ausztrál, bahreini, belga, brit, cseh, egyesült arab emírségekbeli, izraeli, német, olasz, román, svájci – egységek mellett egy magyar nemzeti csapat is részt vesz. A mezőnyben összesen 15 magyar teker majd.

879 kilométer

Az idei megmérettetésen 5 napon, öt szakaszon zajlik majd a küzdelem összesen 879 kilométeren. Miután kedden a keszthelyi Festetics-kastély parkjában bemutatkoztak a résztvevők, ma Szentgotthárdról rajtoltak a bringások, hogy ott is fussanak be, miután Zalalövő és Körmend érintésével két nagy, egy-egy sprinttel is megfűszerezett kört tesznek meg (168 km, 821 m szintkülönbség).

Csütörtökön Zalaegerszegről megy a mezőny Keszthelyre, persze nem a rövid úton: Nagyvázsony felé kerülve, Badacsonyt is érintve összesen 175 km-t és 923 m-es szintkülönbséget kell leküzdeni.

Pénteken egy rövid kaposvári kört követően a cél Pécs lesz, a hegyi menők villanthatnak majd, ugyanis a Mecsekben alaposan megdolgoztatják a bringásokat, összesen 2511 m szintemelkedés jut a 180 km-s távra.

A szombat ugyanilyen, sőt még húzosabb lehet, hiszen Martonvásárból indulva, Etyek, Bicske, Tát és Esztergom érintésévek kell Dobogókőig jutni, ez 206 km és 2646 szintemelkedés. Vasárnap Budapesten lesz a finálé: a Császár-Komjádi Uszodától indul és oda is fut majd be a mezőny, ám előtte 16-szor kell végigtekerni a Duna budai és pesti oldalát, a Margit és a Lánchidat is magába foglaló 150 km-es útvonalat.

Itt is beszédesek a pólók

A Tour de Hongrie-n is feltűnnek a más viadalokon is használt színes trikók: a sárga pólót az egyéni összetettben élen álló, a zöldet a gyorsasági, a pirosat a hegyi pontversenyben vezető versenyző viseli, míg a fehér trikó az egyéni összetettben legelőkelőbb helyen álló hazai, azaz magyar résztvevőnek jár.