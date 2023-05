Május 19-én mutatják be a több mint két évtizede futó Fast & Furious autós akciófilm-széria tizedik, utolsó előtti(nek szánt, hiszen amíg cseng a kassza, mindig jöhetnek további folytatások, előzményfilmek, spinoffok) részét, a Fast X – Ride or die-t.

A 22 éves sikersorozat, a megtermelt dollármilliárdok alapján egyértelműen óriási rajongótábora kellemes meglepetést kap most, ugyanis azon túl, hogy újranézik a korábbi részeket, immár egy ingyenes videójátékkal is hangolódhatnak az új részre.

A Fast X The End of the Road Begins (Az út végének kezdete) egy kimondottan retrós, a 80-as, 90-es évek fordulóját idéző 8 bites, felülnézetes autós játék, melyben az új rész trailerében felvillantott helyszíneken – Los Angelesben, Rio de Janeiróban, Rómában – lehet előzgetni, kerülgetni az akadályokat, begyűjteni a bónuszokat.

Race around the world and prove you have what it takes to join the Fast Family. Play the #FASTX 8-bit game now: https://t.co/DnUP4RDxFB pic.twitter.com/PzbYyxupq1

— The Fast Saga (@TheFastSaga) May 4, 2023