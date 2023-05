Az egyebek mellett Dubajban és hazánkban, a Hungaroringen forgatott versenyzős alkotás igaz történeten alapul, nagyjából a Nissan GT videojátékkal kezdő, majd valódi forma-, GT-, túra és endurance-autókba átülő brit Jann Mardenborough sztoriját dolgozza fel.

A főszereplők között ott van a Stranger Thingsszel befutott David Harbour, a Gladiátorban megismert, Marvel- és DC-filmekben is feltűnt Djimon Honsou, a Gyűrűk ura- és A Karib-tenger kalózai-szériából ismert Orlando Bloom, de még az egykori Spice Girl, a Forma-1-es Red Bull-csapatfőnök Christian Horner neje, Geri Horner is.

A filmet augusztus elején mutatják be a mozikban, így itt volt az ideje, hogy az első trailerben mutassanak is belőle valamit, az előzetes pedig be is futott hétfő délután, íme:

Az elmúlt évtizedekben számos videojátékból próbáltak már filmet készíteni, de ezek túlnyomó többségükben kudarcnak bizonyultak, ám idén két siker is összejött: a Las of Us-sorozat tarolt a kis képernyőkön, a mozikban pedig óriási kasszasiker Super Mario Bros.: A film, mely négy hét alatt már az 1 milliárd dolláros álomhatárt is átlépte. Augusztusban kiderül, a Gran Turismo a bukták vagy a sikerek sorát folytatja.