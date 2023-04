A 2008-ban, 83 éves korában elhunyt Paul Newman igazi legenda: fiatalabb korában végtelenül jóképű színész díjakkal elhalmozott filmsztár, filmrendező, producer, komolyan vehető, futamgyőzelmekkel – Le Mans-i, daytonai kategóriaelsőségek – is rendelkező autóversenyző, versenycsapatfőnök és híres filantróp volt.

Newman az órákért is rajongott, egyik 1968-es gyártású, azóta a gyűjtői körökben az ő nevével fémjelzett Rolex Daytonája 2017-ben 17,75 millió dollárért kelt el egy aukción, amivel két éven keresztül minden idők legdrágábban elárverezett karórája volt.

Most újabb két Newman-féle Daytonára csaphatnak le a gyűjtők, június elején a Sotheby’s New York-i aukcióján a színészóriás két Rolexére licitálhatnak az érdeklődők.

Bár a hamarosan elárverezendő modellek messze nem olyan régiek, mint a korábbi rekorder, a hátterük így is kimondottan érdekes.

Az első 1993-as „Zenith”-Daytonát Newman azután kapta a Rolextől, hogy 1995-ben pilótatársaival a GTS-1 kategóriában megnyerte az az évi Daytonai 24 órás versenyt – 70 évesen ő volt minden idők legidősebb kategóriagyőztese. Az óra hátlapján a „Rolex at Daytona 24 Paul Newman Rolex Motorsports Man of the Year 1995”, azaz az év motorsportemberének szóló dedikálás látható.

Nyitóképünkön is ezt az órát viseli Newman 2007-ben, ami külön csavart jelent, ugyanis a jótékonykodásáról híres színész számos személyes tárgyát ajánlotta fel ilyen célú árverésekre, köztük ezt a Rolexet is, még 1999-ben. Az is köztudott ugyanakkor, hogy ezen tárgyak egy részét felesége, Joanne vagy barátai gyakran visszavásárolták, visszaadták neki, ahogy ebben az esetben is.

És ha már említettük feleségét, az 50 éven keresztül, halálig mellette álló Joanne Woodwardot, vele el is jutunk a másik Daytonához: ezt a 2006-os darabot neje ajándékozta Newmannek élete utolsó évében, a hátlapra pedig azt gravíroztatta: „Vezess nagyon lassan, Joanne”. A személyes üzenet mellett a Rolex jelentősége még, hogy Newman 2008 augusztusában, néhány héttel a halála előtt is ezt viselte, amikor Corvette-je volánjánál utolsó versenypályás köreit tette meg.

A legenda óráira előzetesen külön-külön 500 ezer és 1 millió dollár (170-340 millió Ft) közötti leütési árat becsülnek, de jóval magasabb végösszegek is elképzelhetők.