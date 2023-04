A 40-es, késő 30-as korosztály többsége minden bizonnyal emlékszik a gyakran magyar történelmi tematikájú – a szerző saját köreiben „mozgókezűsként” emlegetett – Schenk-figurákra, esetleg a sokkal modernebb szerepekben tálalt csehszlovák Poblacekekre.

Sokan nagyszerű órákat köszönhettünk ezeknek a 80-as években, a 90-es évek elején, ám az ihlető az annak idején nálunk nem kapható Playmobil volt. A német cég az 1970-es évek közepe óta készíti játékait, köztük licencelt autós termékeket is.

Jelentek már meg Aston Martin-, Mercedes-Benz-, Mini-, Porsche-, Volkswagen- és Citroën-modellek is, most pedig, a márka története során első ízben, Ferrari is feltűnt a kínálatban.

A Playmobil most pénteken, 14-én, az alapító Enzo Ferrari születésének 125. évfordulójára dobja piacra a Ferrari SF90 Stradale műanyag változatát.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Ilyen olcsón ritkán vehetsz Ferrarit 1 /6 Kép: Playmobil.co.uk Kép: Playmobil.co.uk Fotó megosztása: 2 /6 Kép: Playmobil.co.uk Kép: Playmobil.co.uk Fotó megosztása: 3 /6 Kép: Playmobil.co.uk Kép: Playmobil.co.uk Fotó megosztása: 5 /6 Kép: Playmobil.co.uk Kép: Playmobil.co.uk Fotó megosztása: 6 /6 Kép: Playmobil.co.uk Kép: Playmobil.co.uk Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A figurákat fogadni képes, természetesen vörös színben gyártott modell az eredetihez hasonló áramvonalas formával érkezik, a Playmobilnál pedig a beltérre is figyeltek, a műszerfal – az első és hátsó fényszórókhoz hasonlóan – még világít is. A tető és a szélvédő a játék kedvéért eltávolítható, a motorháztető alatt pedig ott van a V8-as erőforrás játékverziója.

A szetthez két Playmobil-emberke, valamint – a luxus jegyében – kivehető ütőkkel ellátott golftáskák és bőrönd járnak.

A készlet a hivatalos hazai oldalon még nem szerepel, külföldi ára a 24 ezer Ft-nak megfelelő 80 dollár, a nagyjából 30 ezer forintnyi 70 font, úgy sejtjük, itthoni ára az utóbbihoz lesz közelebb.