Kifejezetten időseknek készült ez a Toyota

Japánban ezúttal az idős generációra gondolt a Toyota. Kutatások ugyanis azt támasztják alá, hogy 75 éves kor felett sokaknak már 100 méter séta problémát jelent, ami arányait tekintve 10 százalékkal kevesebb, mint a 65-75 év közöttiek esetében.

A C+Walk S háromkerekű robogót erre a problémára fejlesztették ki. Dizájn szempontjából követték a C+-termékcsaládnál eddig követett mintát, így az eszköz nemcsak korszerű megjelenést kapott, de többféle színben is választható. Persze, nem minden a külső, a tervezők a praktikusságnak is teret adtak, a háromkerekű kialakítás is ezzel magyarázható: a C+Walk S használója ugyanis fel-, illetve leszállásnál könnyebben látja, mi van előtte.

Pofonegyszerű vezérelni ezt a Toyotát, hiszen csak a gázkart nyomni, lassításnál pedig elengedni. Ha hirtelen kell fékezni, erre a célra külön fékvezérlő áll rendelkezésre, de a számos vezetéstámogató funkció között akadályérzékelő is található, melynek aktiválásakor a rendszer automatikusan 2 km/órás sebességre lassítja le a járművet, míg kanyarokban magától lassít.

Amennyiben a vezetéssegítő rendszerek nincsenek bekapcsolva, erős sétatempónak megfelelő, 6 km/órás sebességre képes a C+Walk S, aminek ugyanakkor hátránya, hogy hatótávolsága csak 12 kilométer. A 13,2 Ah-s kapacitású, lítium-ion akkumulátort 2,5 óra lehet újra feltölteni, de mivel cserélhető, lehet, hogy célszerűbb kapásból cseredarabról gondoskodni.

Nagy erőkkel dolgozik eközben azon a Toyota, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a mobilitást, ezért a C+-termékcsalád esetében vállalatokkal és önkormányzatokkal működik együtt, egy új üzleti modellt is kutatva – a folyamatba a márkakereskedéseket is bevonták. Meglévő mobilitási eszközeiket is tovább fejlesztették a japánok, így például a C+Walk T – egy frissen életbe lépett KRESZ-módosításnak köszönhetően – már a közutak menti járdákon is használható az ázsiai szigetországban.

A C+Walk S-t közel félmillió jenért árulja japán márkakereskedéseiben a Toyota, ami átszámítva több 1,3 millió forintnak felel meg. Első hallásra drágának tűnik, de még mindig a harmadába kerül, mint a mopedautóra hajazó C+pod, aminek ára 1,66 millió japán jentől, azaz 4,5 millió forinttól indul.