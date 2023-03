A Forma-1-be 2008-ban beszállt indiai milliárdos, Vijay Mallya meg akarta mutatni, hogy nagyban játszik, így – az akkor még élmenő McLaren után – a paddockban mindössze másodikként moduláris „palotára” cserélte az akkor még általánosnak számító, kamionos pótkocsikból összeépíthető motorhome-ját.

A Force India monstruma kész csoda volt akkor, de még ma is elképesztő konstrukció, ráadásul ha valaki szeretné, most meg is veheti, ugyanis az eBay német apróhirdetési oldalán „potom” 500 ezer euróért (195 millió Ft) eladásra kínálják a 2018-ig használt épületet.

Az egykori Force India-motorhome-ban a központi hall fogadja a belépőt, ahol étkezőasztalok és székek, bárpult és kiszolgálóhelyiségek – mosdók, tárolók, és a pillanatnyilag hiányosan felszerelt konyha – találhatók, az első emeleten a csapattagok különböző irodái, közös tárgyalója, a szerver- és elektronikai szoba és a további mosdók mellett két versenyzői szoba is van masszázsággyal, kis íróasztalokkal, beépített szekrényekkel.

Kattints a képre, galéria nyílik!

200 millióért alkalmi vétel ez a guruló palota 1 /13 Bár és étkező, falakba szerelt lapostévékkel (Fotó: Kevin Schmidt) Bár és étkező, falakba szerelt lapostévékkel (Fotó: Kevin Schmidt) Fotó megosztása: 2 /13 Fotó: Kevin Schmidt Fotó: Kevin Schmidt Fotó megosztása: 3 /13 A főnöki tárgyaló (Fotó: Kevin Schmidt) A főnöki tárgyaló (Fotó: Kevin Schmidt) Fotó megosztása: 5 /13 Körpanorámás bár a harmadik szinten (Fotó: Kevin Schmidt) Körpanorámás bár a harmadik szinten (Fotó: Kevin Schmidt) Fotó megosztása: 6 /13 Kilátás az emeleti teraszról (Fotó: Kevin Schmidt) Kilátás az emeleti teraszról (Fotó: Kevin Schmidt) Fotó megosztása: 7 /13 Versenyzői szoba (Fotó: Kevin Schmidt) Versenyzői szoba (Fotó: Kevin Schmidt) Fotó megosztása: 9 /13 Fotó: Kevin Schmidt Fotó: Kevin Schmidt Fotó megosztása: 10 /13 A pótkocsik is járnak hozzá (Fotó: Kevin Schmidt) A pótkocsik is járnak hozzá (Fotó: Kevin Schmidt) Fotó megosztása: 11 /13 Fotó: Kevin Schmidt Fotó: Kevin Schmidt Fotó megosztása: 13 /13 Fotó: Kevin Schmidt Fotó: Kevin Schmidt Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Második emelet is van: ez egy körpanorámás és körteraszos terület, ahová annak idején a VIP-vendégeket invitálták ejtőzni, nézelődni, de partihelyszínnek is tökéletes lehet.

Az ár alkalmi, hiszen annak idején 7,8 millió euróba került a motorhome, ám a leendő tulajdonosnak számolnia kell „némi” logisztikai nehézséggel is, ugyanis bár a moduláris palota felépítéséhez és/vagy lebontásához mindössze négy ember és egy daru szükséges, a „lapra szerelt” épület szállításához hat nyerges vontató kell. Az árban egyébként benne van hat pótkocsi is.

És hogy ki vesz ilyesmit? Nos, igen pénzes F1-rajongónak kell lenni ahhoz, hogy ezt valaki magának vásárolja meg, valószínű, hogy inkább céges ügyfél csap majd le a motorhome-ra, hogy aztán az eredeti funkciójához hasonlóan marketing-, PR-célokra használja majd.