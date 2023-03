A hazai közlekedési morál kapcsán gyakran hangzik el az a vád, hogy a magyar autósok egy része frusztrált és ideges. Ez pedig számtalan kellemetlen helyzetet szül. Jobb esetben csak más, alapvetően béketűrő autósokat „húznak fel”, de rosszabb esetekben balesetveszélyes helyzeteket idézhetnek elő. Ha rád is jellemző, hogy feldúltan ülsz autóba, akkor most segítünk abban, hogy időben felismerd a jeleket!

Ha otthon összevesztél a pároddal, de közben időre menni kell egy megbeszélésre, vagy a munkába, akkor valóban kicsi az esélye annak, hogy legyen időd lenyugodni, pedig muszáj. Ha túl vagy egy kellemetlen beszélgetésen, ami ráadásul rosszul érintett, akkor rövid időre minden bizonnyal beszűkülhet a tudatod. Kapkodsz és sietni akarsz, mintha valami hajtana. A stressz sokszor dekoncentrációt szül. Lehet, hogy már elindulás előtt arra sem emlékszel, hova tetted a kocsikulcsot. Az autóba is csak bedobálod a holmidat, nem helyezel el mindent akkurátusan, ami fontos lenne, mert egy-egy balesetnél bizony minden repül a jármű belsejében.

Ha felbosszantottak, akkor bizonyára ezerrel ver a szíved, kiszárad a szád, a tekinteted összevissza cikázik. Nem tudod kiverni a fejedből a negatív gondolatokat, és még a slusszkulcs elfordítása előtt is a problémákon jár az eszed. Ha ezek a tünetek megvannak, akkor szinte biztos, hogy muszáj megállítanod a lavinát, máskülönben agresszív kismalac módjára fogsz lámpától lámpáig száguldozni a városban.

Mit tehetsz, ha ideges vagy?

Ha tudatosítottad magadban, hogy feszült vagy, akkor már fontos lépést tettél a megoldás irányába. A legjobb, ha – miután kinyitottad a kocsit és elpakoltad a holmidat benne – vársz 2-3 percet indulás előtt. Vegyél mély levegőt, és lassan fújd ki. Ezt ismételgesd egy percen keresztül. Érezni fogod, hogy lassul a szívverésed és lassan megnyugszol. A Japánból származó karatefoglalkozások előtt a résztvevőknek egy-két percig meditálniuk kell. Ez nem jelent mást, mint azt, hogy a terem padlójára térdelve csendben töltik el az első perceket. Ez azt szolgálja, hogy kint hagyják az élet mindennapi problémáit, hogy ne dühből cselekedjenek. Ez a módszer a vezetés előtt is hatásos lehet!

Gondolj arra, amit szeretsz csinálni. Ha a közeljövőben van egy program, amit vársz, például egy találkozás egy baráttal, vagy a szülők, nagyszülők meglátogatása, akkor idézd fel magadban, hány napot kell rá várni. Ez segít egy kicsit messzebb látni a napi bajnál, fel is dobja a napodat, hiszen ilyenkor újra tudatosulhat benned, hogy bár néha felhős az ég, a Nap mindig ott van a felhők mögött.

Zenélj vagy podcastolj!

Tedd be a kedvenc zenédet vagy podcastodat! Kutatások bizonyítják, hogyha sikerül teljesen elterelned a figyelmed az adott problémáról, akkor legyőzöd a stesszt is, amit okozott. Azt is sok vizsgálat igazolja, hogy amennyiben jót cselekszel másokkal, a dühöd is enyhül. Engedj át egy gyalogost a zebrán, aki még csak most ér oda a járdaszegélyhez. Engedj ki egy autóst, akinek ugyan nincs elsőbbsége, de már percek óta benn áll a kis utcában. Meglátod, másképpen fogsz tekinteni az emberekre és a világra.

A feszültség kezeléséhez tehát tudatosítani kell magunkban, hogy az a vita, beszélgetés, ami közted és egy számodra kellemetlen személy között történt, nem ronthatja el a napodat és a hangulatodat. Ha hagyod, hogy az ideg úrrá legyen rajtad, akkor nemcsak a te életedbe költözhetnek be a szürke felhők, hanem másokéba is. Ahhoz pedig túlságosan rövid az élet, hogy ezt megengedjük magunknak!

