Az emberek többsége a kor előrehaladtával egyre kevésbé fitt, felkúsznak a kilók, nem is marad idő, lelki erő a testgyakorláshoz, ám akadnak olyanok, akiket az öregedés épp hogy egyre komolyabb teljesítményekre sarkall.

Közéjük tartozik az amerikai Rob Stirling is, aki nemrégiben új világrekord beállításának futott neki, a 28 éves, ausztrál Daniel Scali 2022 áprilisában elért csúcsát kívánta megdönteni.

Scali alig egy évvel ezelőtt 60 percen belül 3182 fekvőtámaszt csinált meg, eredményét a Guinness is hitelesítette. A több mint kétszer olyan idős Sterling február végén a 3200-as eredményt célozta meg, végül egészen 3264-ig jutott egy, a floridai Tampában található edzőteremben.

„A versenyszerű fekvőtámaszozásnál nem megy le teljesen az ember, körülbelül egy ökölnyi térnek kell maradnia a mellkas és a talaj között. A stratégiám az, hogy rövid sorozatokat csinálok, 12 fekvőtámaszt, aztán felállok, majd újra és újra, egy órán keresztül” – idézte a Fox13 Stirlinget.

Bár még az új rekordot sem hitelesítette a Guinness, Sterling már kinézett egy másikat is, melyet edzés közben amúgy közelíteni szokott: „Létezik az egyperces rekord is, az 144 fekvőtámasz, a tréning során azt is igyekeztem elérni” – mondta.