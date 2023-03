Szokatlan dolgokat rejt ez az új Suzuki

Japánban az emberek mások, a távol-keleti szigetország a szó jó értelmében vett bolondok hazája. A rajongás sajátos formáival találkozhatunk arrafelé, és ez az autós témakörben is igaz.

Jó példa erre a Camshop webáruház kínálata, ahol az „autóbuzik” sapkákon, pólókon, nyomtatott bevásárlószatyrokon túl is mindent megtalálhatnak, mi szem-szájnak ingere

A legfrissebb dobásuk a Suzukival kötött licencmegegyezés alapján piacra került Jimny-termékcsoport. Az nálunk amúgy is kizárólag haszonjárműként forgalmazott miniterepjáró-klasszikus kicsiben is valóban hasznos dolgokra képes: az „utastérbe” kerülhetnek apróságok, fűszerek, irodaszerek, csecsebecsék, de szobanövény növeszthető ott, a tető felpattintásával pedig szalvéta-, papírzsebkendő-, kozmetikaikendő-adagoló lesz a járgányból. A motorháztető alatt van egy kisebb tároló is, ahová a fülbevalótól a radírgumiig megint csak számtalan dolog kerülhet. A multifunkcionális mini-Jimnyért bő 14 ezer forintnak megfelelő jent kérnek.

A Camshopnál persze számos egyéb autós „játékszer”, termék is akad: van például Bluetooth-hangszóró/médialejátszó Bulli és Mercedes-Benz G-osztály formájában (utóbbi 23, AMG-kiadásban 29 ezer Ft), számítógépes egér Audi, Nissan, Mercedes, Lamborghini bőrében (15-17 ezer Ft), Nissan Skyline-powerbank (18 ezer Ft), Mini-, Citroën Kacsa-, Fiat 500- és VW Bogár-flashdrive (6-10 ezer Ft), Lambo-iskolatáska, és még folytathatnánk…

