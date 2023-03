A svájci születésű, de főképp Párizsban alkotó Alberto Giacometti a 20. század egyik legjelentősebb modern szobrásza volt, alkotásaiban előbb a kubizmus és a szürrealizmus érvényesült, majd egyre inkább megtalálta sajátos, egyedi stílusát.

Giacometti – aki nem mellesleg festett, gravírozott ékszert is tervezett –, megrendelésre is dolgozott, 1947-ben például a Horizon magazin londoni szerkesztőségébe kért tőle egy csillárt az alapító és mecénásként is híres Joh Watson, melyet ’48-49-ben el is készített. A magazin 1950-es megszűnése után a művészi világítótest ismeretlen úton egy régiségboltban kötött ki, ahol a 60-as évek végén botlott bele John Craxton festő, aki a még két évtizeddel korábbról, Watsonon keresztül maga is ismerte a szobrászt.

Rögtön kiszúrta, hogy mivel van dolga, akkori összes megtakarított pénzét, 250 fontot rááldozva meg is vette a csillárt, mely aztán otthona zeneszobájában lógott a legutóbbi időkig.

A 2009-ben elhunyt festő örökösei most bocsátották árverésre a csillárt, melynek eredetiségét 2021-ben a Giacometti Alapítvány is igazolta. A két héttel ezelőtti aukció előtt 1,5-2,5 millió font közé becsülték a leütési árat, ám a végeredmény még ezt is túlszárnyalta, egy gyűjtő 2,92 millió fontot – 1,24 milliárd Ft – adott érte.

Ez nagyjából tizenkétezerszeres értéknövekedés, de messze nem a legdrágább Giacometti-csillár, 2018-ban ugyanis egy szintén 1949-es alkotásért 7,6 millió fontot (mai árfolyamon 3,2 milliárd Ft) adtak.