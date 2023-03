Minden felnőttnek minimum 7 órát kéne aludni

Szerencsére manapság a kevés alvás helyett egyre inkább a megfelelő mennyiségű pihentető alvás válik elfogadottá és követendő példává. A tudósok is egyértelműen kimondják, hogy egy felnőtt embernek átlagosan legalább 7 órát kell aludnia naponta. Az alvás hiánya ugyanis hosszú távon rengeteg kárt okoz: gyengíti az immunrendszert, növeli a későbbi mentális betegségek, például az időskori elbutulás kialakulásának kockázatát. De csak rövid távon gondolkodva is láthatjuk, hogy ha nem alszunk eleget, olyankor többet eszünk és könnyebben meghízunk, valamint romlik a munkahelyi teljesítőképességünk és mentálisan is instabillá válhatunk. Ha az agyunk és a szervezetünk nem tudja kipihenni magát, csökkenni fog a kreativitásunk és folyton feszültek leszünk. Az állandó stressz pedig betegségeket okoz.

A kialvatlanság 20 százalékkal növeli a baleset kockázatát

Ráadásul a kialvatlanság a közúti balesetek számát is növeli, a statisztikák szerint 20 százalékkal. Túlhajszoltság, váltott műszak, hajnali kelés miatti kialvatlanság – ezek közül bármelyik vezethet ahhoz, hogy elbóbiskoljunk a volánnál. Amerikai kutatók szerint a közúti balesetek ötöde megelőzhető lenne, ha a sofőrök nem kialvatlanul ülnének a volán mögé. A kevés alvás ugyanis fáradtabbá és ingerlékenyebbé tesz, ami rosszabb koncentrációt és lassúbb reakciókat eredményez. Éppen ezért álmosan soha ne üljünk a volán mögé: ha nem tudunk senkit rávenni a vezetésre magunk helyett, akkor inkább utazzunk tömegközlekedéssel, még ha körülményesebb is.

Néhány tipp a jobb alvásért

Ha változtatunk pár szokásunkon, mi is tehetünk azért, hogy könnyebben és jobban aludjunk. Tanítsuk meg az agyunknak, hogy a hálószoba alvásra való, mert muszáj tudatosítanunk magunkban, hogy van egy hely, ahová csak aludni járunk. Éppen ezért ne eddzünk vagy dolgozzunk ott, ahol aludni szoktunk. Sokat segíthet az is, ha előre ki tudunk tűzni egy időpontot, amikor lefekszünk aludni. Ha tehetjük, akkor lefekvés előtt két órával már ne együnk zsíros ételeket és ne igyunk koffeintartalmú italokat. Jól tesszük, ha a hálószobánkból száműzzük az okoseszközöket és a tévét is.

