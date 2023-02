Még egy szakma, amit nyugdíjazhat a mesterséges intelligencia?

A Chat GPT leveleket, beszédeket, verseket, akár teljes könyveket, sőt számítógépes kódot ír, a DALL-E utasítások alapján digitális képeket alkot, és úgy tűnik, hogy az újságírók, írók, költők, grafikusok, dizájnerek után immár a képzőművészek, pontosabban a festők is cidrizhetnek a jövőjüket illetően, hiszen itt van FRIDA, a valódi festékkel valódi vászonra pingáló, mesterséges intelligencia által vezérelt robot.

A mexikói festőnő, Frida Kahlo után elnevezett, de betűszóként is értelmezhető FRIDA (Framework and Robotics Initiative for Developing Arts – keretrendszeres és robotikai kezdeményezés a képzőművészet fejlesztésére) a pittsburghi (USA, Pennsylvania állam) Carnegie Mellon Egyetem Robotikai Intézetének alkotása.

A projekt résztvevői szerint a mesterséges intelligenciával vezérelt, valódi festékkel és vászonnal dolgozó FRIDA az emberi és gépi kreativitás metszetében dolgozik, előre megadott szóbeli utasítások, rajzos vázlatok vagy akár különböző hangulatot teremtő zenei darabok alapján hozza létre műveit, a rendszer különlegessége pedig, hogy a programozók szándékosan teret hagytak a tökéletlenségnek, a lazaságnak, azaz a gépekre jellemző precizitás helyett az emberi spontaneitáshoz hasonlóan kezeli az ecsetet.

Így dolgozik a festőrobot

We're excited to announce our Robot Painting paper has been accepted to @ICRA2023 @ieee_ras_icra Come see our paintings in person in London!

Pre-print available here: https://t.co/NDZ3MjFpxL#creativeAI #RobotArt #AIart #ICRA2023 #Robotics pic.twitter.com/zty8NAMn9X

— FRIDA Robot Painter (@FridaRobot) January 23, 2023