A Los Angelesben az 1980-as évek közepén alakult Guns n’ Roses bluesalapú, de punkosan horzsoló zenéjével betetőzte és meg is haladta az évtizedre jellemző, egyre kereskedelmibbé váló macsórockját, 1987-es lemezük, az Appetie for Destruction minden idők legsikeresebb debütalbuma lett.

A zenekar ezt követően öt évig trónolt a rockvilág csúcsán, majd széthullottak, és bár az énekes Axl Rose a 2000-es években fogadott zenészekkel továbbvitte a nevet, az igaz nagy durranás az volt, amikor jó két évtizednyi haragszomrád után visszatért a cilinderes gitárlegenda, Slash, valamint a basszusgitáros Duff McKagan a vörös frontember mellé. (Sok rajongó nagy bánatára a fő dalszerző, a még 1991-ben kilépett Izzy Stradlin, sem a két korábbi dobos egyike sem része az újraegyesülésnek.)

A közönséget ugyanakkor nem annyira zavarja ez, ahogy a sem, hogy valóban új zenét sem adtak ki azóta, a banda az elmúlt hat-hét évben világszerte stadionokat tölt meg, a 2016-19-es Not in This Lifetime turné minden idők egyik legsikeresebbje lett, 5,7 millió nézőt vonzva 584 millió dollárt (212 milliárd Ft) termelt.

The reveal of the 43 🌹 pic.twitter.com/Cpc28oyoZQ — Guns N' Roses (@gunsnroses) February 15, 2023

Ezúttal viszont nem a színpadon, hanem a versenypályán tűnik fel a GN’R, ugyanis az amerikai NASCAR-széria egyik legnagyobb futamán, a hétvégén következő Daytona 500-on az egyik autót díszíti majd a nevük és az ikonikus logójuk.

A Richard Petty és Jimmie Johnson NASCAR-legendák által birtokolt Legacy Motor Club 43-as számú Chevrolet-ját dekorálják ki így, az autót Erik Jones vezeti majd.

Welcome to the NASCAR jungle @gunsnroses! pic.twitter.com/t11rD7Zv7g — LEGACY MOTOR CLUB (@LegacyMotorclub) February 14, 2023

Nem ez az első alkalom, amikor rockzenekar jelenik meg NASCAR autón, korábban a Dave Matthews Band, a Green Day és a Kiss is csinált már hasonlót.