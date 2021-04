Be kell valljunk valamit így a cikk elején: a cím ugyan 10 videót ígér, de ez bizony 14. Méghozzá 14 olyan felvétel, amely nagyon közel áll a Vezess csapatához, és ez is jól mutatja, hogy annyira nehéz volt kiválasztani a tíz kedvenc videónkat az elmúlt 20 évből, hogy nem is sikerült.

Mindig is fontos volt számunkra, hogy az írott tartalom mellett mozgókép formájában is kifejezzük, mennyire rajongunk a járművek iránt és mennyi kreatív energia, megmutatni akarás (igen, ez elég furcsa kifejezés, de találó) lakozik bennünk. A világ túl színes ahhoz, hogy csak karaktereket gépeljünk egy virtuális papírra, ezért is készítünk mindig friss tartalmat a közel 75 ezer feliratkozót számláló YouTube-csatornánkra, ahol csak idén márciusban 2 millió percet néztetek meg feltöltött videóinkból. Köszönjük!

Most pedig tekintsünk vissza az elmúlt 20 évre, gyertek és nosztalgiázzatok velünk:

Néhány éve a nyár egyik legmelegebb napján kipróbáltuk, hogy milyen az, ha valakit benn felejtenek az autóban a tűző napon. Utólag azt mondom, hogy óriási hiba volt, hogy egy orvost vagy egy mentőt nem hívtunk a helyszínre, ha esetleg valamelyikünk rosszul lenne. Szerencsére nem volt baj.

Rendszeresen járunk (vagyis jártunk, amíg lehetett) a világ nagy autószalonjaira (Párizs, Frankfurt, Moszkva, Kína, Japán, USA), és ott sem igazán rejtettük véka alá véleményünket. Akár egy órán keresztül is képesek voltunk vitatkozni egy-egy új modellről. Ilyen volt az Alfa Romeo Giulia is.

Idén 20 éves a Vezess, de a 15 éves szülinapunkat is megünnepeltük. Többek között azzal, hogy elgázoltunk egy lebegő tortát, aztán megettük.

Régóta dédelgetett ötletet próbáltunk ki 2018-ban, amikor összekapcsoltuk az autózás élményét és a gasztronómiát. Pisztráng sült a Suzuki turbóján.

A következő videóhoz pedig 2012-ig kell visszarepülni. Az, hogy kicsit kaotikusra sikeredett, az nem csoda, hiszen azt próbáltuk ki teljesen ellenőrzött körülmények között, zárt pályán, hogy milyen részegen vezetni. Ti már nem próbáljátok ki soha, sehol!

Ha pedig azt hitted, hogy néhány értelmes felnőtt férfi nem megy le a gyerekek szintjére, amikor kitalálják, hogy építsenek medencét egy pick-up platójából, akkor nagyon tévedsz. Naná, hogy megcsináltuk.

A szerkesztőség életének egyik, ha nem a legnagyobb kalandja az volt, amikor azzal a feladattal bíztak meg minket, hogy szállítsunk le Budapestről Szófiáig két darab Rolls-Royce gépjárművet. Az egyik egy Ghost, a másik pedig egy Wraith volt. Mi pedig nem voltunk önző disznók, és megosztottuk az élményt másokkal is. Út közben még Magyarországon megálltunk egy random buszpályaudvaron és elvittünk két önként vállalkozó utast hazáig. Mintha csak telekocsiztak volna…

Ma már senkinek nem kell bemutatni Béka Antalt és a polgári Csirketelepet, legalábbis azoknak nem, akik kicsit is érdeklődnek a járművek iránt. Az elsők között voltunk, akik ellátogattak Tóniékhoz, hogy bemutassák azt a csodát, amit őrizgetnek és építenek egy egykori csirkeneveldében. A történet elképesztő, ahogy az is, hogy mára hová jutott a műhely. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez részben annak is köszönhető, hogy “felfedeztük” őket. Dobjuk a virtuális ölelést a csapatnak!

Baba és Tóni táncát sem hagyhatjuk ki, mindjárt meglátod, miért:

Mítoszt romboltunk azzal, hogy megdöntöttünk egy Facebookon terjedő legendát, miszerint ha túl sok croissant eszel, azt fogja mutatni a szonda, hogy alkoholt fogyasztottál. Vajon tényleg így van?

Arról is hosszan tudtunk elmélkedni, hogy illendő-e autóban enni, vagy sem. Az autósokat alapvetően megosztja a kérdés, van, aki nyugodtan majszolja a szendvicset, és a gyerekeket sem hagyja rágcsa nélkül, másoknál az autó tiltott terület.

Van, hogy nem sajnáljuk az abroncsot és valóban arra használunk egy tesztautót, amire az ki lett találva. Így volt ez többek között a BMW M3 és a Ford Mustang GT-vel, amikről igen részletes összehasonlító tesztet készítettünk, amelyhez született egy hangulatvideó is.

Végül pedig semmiképp nem hagyhatjuk ki azokat a tesztjeinket, amelyeket élőben adásban követhettetek végig Facebook-oldalunkon. Ilyen volt például az ötajtós Lada Niva bemutató is, amelyet közel 80 ezren néztetek meg.

Élő adás keretein belül ültünk be Michelisz Norbi mellé az akkori Honda CTR-be:

Természetesen a hardcore autós témákat sem vagyunk restek kamerával rögzíteni. Évek óta egyik legsikeresebb sorozatunk az Értékbecslő, amelynek részeit több tízezren megnézitek. Két legfrissebb sorozatunk pedig a Fedélzetmester és az F1-es élő adásunk, a Csapatrádió. Megannyi autótesztet is rögzítettünk már, amelyet szintén YouTube-csatornánkon találhattok meg (tessék feliratkozni, ha még nem tetted meg). Tartogatunk még néhány újdonságot, tarts velünk a következő 20 évben is…