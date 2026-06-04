Az Amalfi-part vitathatatlanul Európa egyik legfestőibb útszakasza, ám a dél-olaszországi dolce vita hamar rémálommá válhat, ha nem vagyunk tisztában a legújabb közlekedési szabályokkal. 2026-ban ismét drasztikus korlátozások lépnek életbe a térségben, amelyek minket, magyar autósokat, sőt a bérautóval közlekedőket is kíméletlenül érintik.

Rendszám alapján dől el, mikor gurulhatsz

Olaszország minden pontján hemzsegnek a turisták, az Amalfi-partot pedig szó szerint megszállás alatt tartják a szezon idején. Rengeteg az ember, az autó, a kirándulóbuszok, és a helyi járatokkal közlekedni akaró itt lakók.

Ezért a Positano és Vietri sul Mare között kanyargó, lélegzetelállító – és egyben szédítő – SS163-as parti úton idén is bevetik a jól ismert rendszámalapú szűrést. A német ADAC friss beszámolója szerint a rendszer pofonegyszerű, de annál fájdalmasabb: páros napokon a páros számra végződő, páratlan napokon pedig a páratlan számra végződő rendszámú autók számára tilos a behajtás.

A tiltás az alábbi idősávokban van érvényben:

Június 1. és július 31. között: hétvégéken és ünnepnapokon 10:00 és 18:00 óra között.

Augusztusban és szeptemberben: minden egyes nap.

Októberben: ismét csak szombaton, vasárnap és ünnepnapokon.

A szabályozás nem ismer kegyelmet: külföldi (így a magyar) rendszámos magánautókra, turistabuszokra és a helyszínen felvett bérautókra egyaránt vonatkozik. Egyetlen kiskapu létezik: az érkezés és a hazautazás napján a szállásfoglalás igazolásának felmutatásával mentességet élvezhetünk. Ezen felül a taxik és a kétkerekű járművek (robogók, motorok) úszhatják meg a korlátozást.

Lakóautósok, figyelem: szinte teljes a kitiltás

A nagyobb járművekkel és kempingbuszokkal érkezőknek még rosszabb hírünk van. A lakóautók, lakókocsik és különböző vontatmányok számára az ADAC tájékoztatása alapján egész évben, a hét minden napján 6:30 és éjfél (24:00) között teljes behajtási tilalom van érvényben az érintett szakaszon. Ha valaki mégis megkockáztatja a behajtást, legalább 100 eurós (bőven 40 ezer forint körüli) bírsággal számolhat.