Bár az autóipar és az autóvezetés sokáig „férfias terepnek” számított, az utóbbi évtizedekben látványosan nőtt a nők szerepe – a volán mögött, a gyárakban, sőt a mérnöki és vezetői pozíciókban is. A statisztikák és kutatások alapján ma már világosan látszik: a nők nemcsak résztvevői, hanem alakítói is az autózás jövőjének.

A sztereotípiák és a valóság

A közbeszédben sokáig tartotta magát az a sztereotípia, hogy a nők rosszabb sofőrök. A közlekedésbiztonsági adatok azonban ennek éppen az ellenkezőjét sugallják. Több nemzetközi statisztika szerint a férfiak jóval nagyobb arányban érintettek közlekedési balesetekben, amit a hazai adatok is alátámasztanak: 2024-ben például a férfiak 74%-a volt érintett közúti balesetben, a nők 26%-ban. Vagyis nagyjából háromszor annyi balesetet okoztak férfi sofőrök, mint nők.

Ennek több oka is van: egy korábbi EU-s kutatás szerint a férfiak átlagosan több kilométert vezetnek, és gyakrabban vállalnak kockázatot a volán mögött – például gyorshajtás vagy ittas vezetés formájában.

A WHO adatai is azt mutatják, hogy a közúti halálesetek áldozatai között a férfiak aránya nagyjából háromszorosa a nőkének. Mindez nem jelenti azt, hogy a nők hibátlanul vezetnek, de a statisztikák alapján a kockázatos vezetési magatartás inkább a férfiakra jellemző.

Nők az autóiparban: lassú, de látványos változás

Az autóipar még mindig az egyik leginkább férfiak által dominált iparág, de az arányok fokozatosan változnak. Az Európai Bizottság adatai szerint 2019-ben a nők az autóipari munkaerő 16 százalékát tették ki Európában, 2021-re ez az arány már elérte a 20 százalékot, és tovább növekszik. Globálisan nézve még mindig kevesebb mint a dolgozók negyede nő az ágazatban.

A nők egyre nagyobb számban jelennek meg mérnöki, fejlesztői és formatervezői pozíciókban is. Ez nemcsak munkaerőpiaci kérdés: sok szakértő szerint a sokszínűbb csapatok innovatívabb megoldásokat hoznak, ami különösen fontos egy olyan iparágban, amely épp elektromos, digitális és önvezető technológiák felé robog.

Női mérnökök és tervezők Helene Rother – autóipari formatervező:

Helene Rother az egyik első nő volt, aki autótervezőként dolgozott a Detroit-i autóiparban. Az 1940-es években a General Motorsnál dolgozott, ahol autók belső tereit tervezte: kárpitokat, műszerfalakat és utastereket. Mary Anderson – az ablaktörlő feltalálója:

A modern autó egyik alapvető biztonsági eszköze, az ablaktörlő egy nő ötlete volt. Mary Anderson 1903-ban szabadalmaztatta az első, az autó belsejéből működtethető ablaktörlőt. Juliane Blasi és Nadya Arnaout – BMW Z4 E89:

A BMW sportautójának második generációjának két női főszereplője is volt: Juliane Blasi az autó külső formáját, míg Nadya Arnaout a belső teret tervezte. A modell 2009-ben mutatkozott be, és a modern BMW roadsterek egyik ikonikus darabja lett. Volvo „Your Concept Car” – női mérnökcsapat:

A Volvo 2004-ben mutatta be a „Your Concept Car” nevű tanulmányautót, amelyet egy szinte teljes egészében nőkből álló mérnök- és tervezőcsapat fejlesztett. A projekt célja az volt, hogy olyan autót hozzanak létre, amely jobban figyelembe veszi a női autóhasználók igényeit Linda Jackson – Peugeot, elektromos modellek fejlesztése:

A brit Linda Jackson a Stellantis-csoporthoz tartozó Peugeot vezérigazgatója volt 2021 és 2024 között, és kulcsszerepet játszott a márka elektromos átállásában. Az ő irányítása alatt indult el az a stratégia, amely szerint a Peugeot Európában teljesen elektromos kínálatra áll át a következő években. Linda Zhang – Ford F-150 Lightning:

A Ford elektromos pickupja, az F-150 Lightning fejlesztésének egyik vezető mérnöke Linda Zhang volt. Ő irányította azt a csapatot, amely a világ egyik legismertebb pickupját alakította át teljesen elektromos modellé. Deborah Mayer – női autóversenyzés pártfogója:

A motorsportban Deborah Mayer hozott áttörést a női versenyzők támogatásával. Ő alapította az Iron Dames projektet, amely női versenyzőknek biztosít lehetőséget a nemzetközi endurance versenyeken, például a Le Mans-i 24 óráson.

Nemcsak dolgoznak, vásárolnak is

Az autógyártók számára egyre fontosabb szempont a női vásárlók igényeinek figyelembevétele is. Egyes felmérések szerint az új autók vásárlási döntéseinek akár kétharmadában a nők játszanak meghatározó szerepet – akár önálló döntéshozóként, akár a családi döntések irányítójaként. Röviden: anya dönt, milyen autót veszünk.

Ez hatással van az autók tervezésére is: az ergonómia, a praktikus tárolómegoldások, a biztonsági rendszerek vagy a digitális funkciók mind olyan területek, ahol a gyártók egyre inkább figyelembe veszik a női felhasználók szempontjait.

Történelmi alapok

A nők jelenléte az autózás világában valójában nem új jelenség. Már az autózás hajnalán is voltak úttörők: a legismertebb közülük Bertha Benz, aki 1888-ban megtette a világ első hosszú távú autóútját férje, Karl Benz találmányával. Az út nemcsak technikai bravúr volt, hanem az autó gyakorlati használhatóságának bizonyítéka is.

A nőnap így az autóipar számára nem csupán egy jelképes dátum: emlékeztető arra, hogy a mobilitás jövőjét ma már egyre inkább közösen, nők és férfiak együtt formálják.

Ha pedig női versenyzőkre vagy kíváncsi, a Vezess korábbi cikke neked szól: