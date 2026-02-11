Akkor még nem sejtette, hogy élete leghosszabb mosása vár rá. Miután behajtott az automata mosóba, a kapuk a szokásos módon bezárultak, és elindult a tisztítási ciklus. A rendszer azonban menet közben meghibásodott.

Felicia Sullivan kellemetlen kutyaszorítóba került: az ajtókat manuálisan nem tudta kinyitni, és a beszámolók szerint a vésznyitó gomb sem működött. Hiába próbált dörömböléssel üzenni a kint várakozóknak, senki nem figyelt fel rá.

Az ABC7 híradása szerint a hölgy nagyjából 15 percig várt a mosó fogságában, mielőtt végül segítséget kért a rendőrségtől. A járőrök 45 perccel később érkeztek a helyszínre, és végül sikerült kiszabadítaniuk. Bár a helyzet távolról sem volt ideális, Sullivan higgadtan kezelte az incidenst: „Néha történnek ilyen dolgok, de szerencsére nem esett bántódásom” – nyilatkozta. A mosó tulajdonosa egy köteg ajándékkártyával igyekezett kárpótolni őt a nem éppen zökkenőmentes élményért.

Szerencsére ez a történet happy enddel végződött, ami nem minden hasonló esetben mondható el. Korábban láthattunk már olyat, hogy egy Range Rover Evoque vezetője mosás közben véletlenül kinyitotta a csomagtérajtót, ami tetemes károkat okozott, de olyan eset is előfordult már, amikor egy sofőr véletlenül a gázba taposott, és tömegszerencsétlenséget idézett elő a mosóban.