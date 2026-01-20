A Reuters helyszíni beszámolói és a meteorológiai állomások adatai szerint az elmúlt 60 év legnagyobb havazása csapott le az orosz Távol-Keletre. A látvány egyszerre lenyűgöző és félelmetes: több méter magas hófalak tornyosulnak az utak mentén, a lakóházak bejáratai pedig egyszerűen eltűntek, akárcsak a parkoló autók.

Autós szemmel nézve a helyzet a “reménytelen” kategóriába esik. A meteorológiai adatok szerint csak január első felében több mint 2 méternyi friss hó hullott, amihez hozzáadódik a decemberi, brutális 3,7 méteres csapadékmennyiség.

A Reuters képsorain jól látszik a közlekedési káosz: az autók többsége teljesen hó alá került, a tulajdonosoknak régészeti feltárást kell végezniük, ha meg akarják találni a kilincset. Még a komolyabb terepjárók és a 4×4-es hajtásláncok is tehetetlenek ekkora tömeggel szemben – sokan egyszerűen elakadtak, vagy beszorultak a hófalak közé.

Séta a jelzőlámpák magasságában

A helyzet szürrealitását az orosz médiában keringő videók mutatják be a legjobban. A hókotrók által feltolt falak és a természetes hótorlaszok olyan magasak, hogy a gyalogosok néhol egy szintben sétálnak a közlekedési lámpákkal. A lakóknak konkrét alagutakat kellett ásniuk, hogy kijussanak a lépcsőházakból az utcára.

Persze az orosz lelket nem olyan könnyű megtörni: miközben a közlekedés megbénult, sokan a helyzet vicces oldalát fogták meg, és a többméteres hófalak tetejéről ugrálnak a puha mélységbe szórakozás gyanánt.