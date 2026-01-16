A Ford képében új szövetségessel vág neki a Red Bull csapata a Forma–1-et gyökerestül felforgató szabályváltozásokat ígérő 2026-os szezonnak. Ennek alkalmából a két fél első közös szponzoreseményére is sor került a Ford őshazájában, Detroitban.

Ennek alkalmából a négyszeres világbajnok Max Verstappen, valamint a testvércsapat, a Racing Bulls újonca, Arvid Lindblad az év első házon belül csatáját is megejtette, melynek keretében a nagy múltú amerikai gyártó régi és jelenlegi modelljeivel csaptak össze. Három megmérettetés (gyorsulási verseny, időmérő és üldözéses verseny) várt rájuk, ám egyiket sem egyforma autókkal teljesítették, sőt, mindkét versenyző kedvére válogathatott a különböző évtizedekből származó technikák közül.

A gyorsulási versenyhez Verstappen a Ford Fiesta WRC-t, majd a tisztán elektromos hajtású F-150 Lightning SuperTruckot, míg Lindblad – a kényelem rovására – két régebbi típust, az 1970-es Boss 302-t és az 1986-os évjáratú RS200-at választotta. A Forma–2-ből érkezett zöldfülűt váratlanul érte, hogy a lóerő és a megbocsátás nem mindig jár kéz a kézben.

Ezután Lindbladnak egy szabadkártyás körben volt lehetősége kozmetikáznia: a feladat az volt, hogy egy 1924-es Ford T-modellel érjen körbe a pályán három percen belül, hiba nélkül.

A második felvonásban Verstappennek a jelen mellett tette le a voksát, így a 2026-os Mustang Dark Horse SC volánja mögé pattant be. Ezzel szemben Lindblad a Le Mans-győztes, 1966-os GT40-nel szállt harcba. Az utolsó, fej-fej elleni küzdelem során – évek tekintetében – már nem volt akkora különbség, hiszen a holland az ausztrál Supercar-bajnokságra épített V8-as szuperautóba ült, Lindblad pedig a 2025-ös Mustang GT3-ba – az győzött, aki gyorsabb időt autózott.

Mindemellett egy régi ismerős is felbukkant a helyszínen az F1-től 2024 közben visszavonult Daniel Ricciardo személyében – abból a szempontból kevésbé meglepő az ausztrál felbukkanása, hogy már hónapok óta tudni lehetett, hogy a Ford versenyrészlegén vállalt nagyköveti szerepet.

