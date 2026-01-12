Két autós látatlan összetűzésétől vált hangossá a siófokiak helyi Facebook-csoportja, a Siófoki élet. A bejegyzésben egy egyedülálló édesanya jelentkezett, miután hétfőn reggel egy „kedves ismeretlen” egy A4-es méretű, gondosan, genothermbe bugyolált cetli landolt a szélvédőjén.

Az üzenet a következő volt, így, végig nagybetűkkel:

NEM NEKED LAPÁTOLTAM KI EGY ÓRÁN ÁT A PARKOLÓT!

A kontextusból arra lehet következtetni, hogy miután egy autós megtisztított a hótól egy parkolóhelyet (vélhetően magának), kiállt onnan, és aztán egy másik autós elfoglalta. Fontos részlet a bejegyzésben, hogy a név nélkül posztoló nő szerint a kérdéses parkolóhely a lakótelepen található és „amúgy is közterület”. Siófokon ugyanis több társasháznak is van saját, sorompóval védett parkolója (tehát csak az ott lakók használhatják), amiből arra lehetne következtetni, hogy a két fél ugyanahhoz a lakóközösséghez tartozik, így viszont ez nem jelenthető ki.

Kedves Ismeretlen! Szeretném megköszönni,hogy beállhattam az általad ellapátolt parkolóhelyre ami amúgy... Posted by PrettyPomegranate9594 on Monday 12 January 2026

„Te még nem is tudod, de a napi jó cselekedeted máris megvan. Én egy egyedülálló anyuka vagyok, aki eddig nem tartotta fontosnak, hogy vegyen egy lapátot. Csak egy cirokseprűvel »vadulok«, de úgy tűnik, ideje vennem. Viszont így a reggeli téma is megvolt a suliig… hogy nem minden úgy van, mint ahogy elsőnek gondoljuk” – válaszolt a cetlire a címzettje, utóirat gyanánt hozzátéve, hogy „ha nem hiszed, lesd ki reggelente, hogy kik közlekednek azzal az autóval”.

Beálltál volna egy olyan parkolóhelyre, amit más lapátolt ki? Igen. 72% (61) Nem. 28% (24)

