A fiatal nő december 30-án hajnalban egy II. kerületi benzinkúton kért tíz liter benzint egy műanyag kannába, majd onnan gyalog indult tovább. Egészen a volt párja autójáig, amelyet lelocsolt a benzinnel, majd meggyújtotta.

Az autó pár perc alatt teljesen kiégett, de mire a nő észbe kaphatatott volna, a lángok átterjedtek egy szintén ott parkoló Audira. A nő segítséghívás nélkül elhagyta a helyszínt, és végül a tűzoltóknak kellett megfékezniük a lángokat.

A helyszínelés során egy közeli kukában a rendőrök találtak egy kannát, benne benzinnel. A kannán található címke alapján jutottak el aztán ahhoz a benzinkúthoz, ahol a nő benzint vásárolt. Innentől hamar összeállt a kép a rendőröknek.

Az elkövetőt még aznap elfogták, és rongálás miatt eljárást indítottak ellene, illetve kezdeményezték a letartóztatását is.