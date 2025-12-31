Ilyenkor minden autós magazin leveszi a spájz felső polcáról azt a még tavaly télen eltett poros befőttesüveget, amelyikben a téli vezetéstechnikai tanácsokat tartja. Mi is így tettünk, és azt javasoljuk, mindenki fussa át az alábbi sorokat!

Indulni csak óvatosan!

Jeges úton könnyen kipörögnek a kerekek. Ha lehet, kettesben, a kuplungot finoman felengedve induljunk el. Automatikus váltóval aktiváljuk a téli üzemmódot, ha nincs ilyen, próbáljunk meg kézzel kettesbe kapcsolni elinduláshoz, és itt is érzéssel adagoljuk a gázt.

Legyünk tisztában azzal, milyen úton haladunk!

A téli vezetés legtrükkösebb része, hogy mindig változnak a tapadási viszonyok. A száraz aszfaltot bármikor felválthatja némi latyak, lefagyott szakasz, nehezen észlelhető jégréteg.

Ezért alapvető az óvatosság! Alacsony sebességnél, üres, egyenes szakaszon egy enyhe fékezéssel könnyen kideríthető, lépésben kell-e közlekedni. Ha ilyenkor a blokkolásgátló jellegzetes daráló hangját halljuk, felvillan a menetstabilizáló sárga jelzése a műszerfalon, akkor felejtsük el a gyorsítást, és leheletfinom mozdulatokkal, fékezés helyett inkább csak a gáz elengedésével közelítsük meg a kanyarokat.

Ha már megtörtént a baj, akkor sincs minden veszve. A havas úton megcsúszó autót is össze lehet szedni, ha az alapvető fogásokat ismerjük. Ezeket leginkább gyakorlatban, oktatás során lehet elsajátítani, ezért a mostani összefoglaló inkább egy elméleti ízelítő a ránk leselkedő veszélyekből.

Probléma: csúszik az orr

Amikor az autó a két első keréken elveszíti a tapadást, elkezd kifelé csúszni a megcélzott kanyarívről.

Ezt nevezhetjük alulkormányozottságnak, orrtolásnak: dermesztő lehet, ha egy elmért kanyarban egyre közelebb jön a korlát, az árok, vagy ami még rosszabb, a szembejövő kamion. Mégis, egy kis rutinnal ez egy jól kezelhető és orvosolható szituáció, főleg ha eleve észszerű tempóval próbáltuk meg bevenni a kanyart. Mit tegyünk? A gyógyír a gázelvétel. Az alulkormányozott autót alapesetben gázelvétellel lehet visszaterelni a kormánnyal kijelölt ívre.

Az autó gázadás nélkül lassulni kezd, és a lassulástól előrébb kerül a súlypont. A kormányzott keréken lévő nagyobb súly javítja a tapadást.

Ha ez nem elég, és kellően széles az út, gázelvétel mellett megpróbálhatjuk kijjebb engedni a kocsit a kanyarban. Vagyis nyitunk a kormányon, nagyobb szögben, nagyobb íven kanyarodunk, ha van elég hely: a nagyobb sugarú fordulás nagyobb sebességet enged, mintha szűkebben próbálnánk fordulni.

Tilos: egyre jobban ráfordítani a kormányt! Hiába volna automatikus ez a reakció, életveszélyes hiba lehet. Minél beljebb tekerjük a kormányt, annál kevésbé képes tartani a kijelölt ívet az autó.

Probléma: előz a far

Amikor a hátsó kerekek elveszítik a tapadást, és az autó fara előzni akarja az elejét, azt a szakzsargon túlkormányozottságnak hívja. Egy lezárt reptéren, versenypályán, kontrollált körülmények között előidézve ez az élmény része, viszont forgalomban, szembejövők között maga a jeges rémület.

Teendő: gázelvétel és ellenkormányzás. A túlkormányozott autókat ugyanúgy lehet megfogni, függetlenül attól, hogy első- vagy hátsókerék-hajtásúak. Gázelvétel mellett abba az irányba kell kormányozni, amerre az autó fara kitört. Mindig a megcsúszás irányába, például a balkanyarban jobbra kifaroló kocsiban jobbra. A hátsó tapadásvesztés után 3-5 tizedmásodpercünk van. Ez nem döntés, ez reflex. Ha elkésünk, az autó menthetetlenül megpördül, és onnantól már csak utasok vagyunk.

Ezt a reflexet leginkább vezetéstechikai tréningeken, a jó öreg kifarolást szimuláló rántópadon lehet begyakorolni, mert ha valamire, erre megéri rászánni az időt és a pénzt, hiszen éles helyzetben balesetet kerülhetünk el a berögzített mozdulattal.

Tilos: gázadás. Keresztbe végigfűzni a kanyart nem cél ilyen esetben: egy keresztbe álló autónál a gumik oldalvezető erejére van szükségünk, nem a vonóerőre. A gázadás csak tovább rontja a helyzetet.

Probléma: meg kell állni

A leggyakoribb téli parahelyzet. Fékre lépünk, de javarészt semmi sem történik, a lassulás elmarad. Ma már szinte minden autóban van blokkolásgátló, az ABS pedig ilyen helyzetben nagy segítség. Taposhatjuk teljes erőből a fékpedált, a lassulás mértéke pont akkora lesz, hogy a kormánnyal még uralni tudjuk valamilyen szinten a helyzetet. A pedál remegni, darálni fog – ez jó jel, dolgozik az elektronika. Az ABS legnagyobb előnye nem a rövidebb fékút, hanem az, hogy kormányozható marad az autó.

Tilos: „pumpáló fékezés”. Felejtsük el ezt a régi iskolában tanított módszert! Egy modern ABS-kocka a másodperc töredéke alatt többet korrigál, mint a legprofibb pilóta lába. A fék felengedésével csak értékes métereket veszítünk a fékútból.

A kikerülés művészete

Nincs elég hely megállni, előttünk a hókotró vagy a lerobbant autó. Cselekedni kell.

Először is nagyot kell fékezni, mert ezzel biztonságosabb a kikerülés és csökkenthető az esetleges ütközés sebessége. Az akadály előtt jön a kikerülés. Kormányzás közben engedjük fel a féket, mert egy ABS-es autóban sem jó megosztani a tapadást a hosszirányú (fék-gáz) és a keresztirányú (kormányzás) erők között.

A kikerülés után számítsunk rá, hogy esetleg ellenkormányozni kell (körülbelül negyed kormányfordulatot), mert a hirtelen irányváltásoktól visszatéréskor a kocsi fara kilegyezhet. A végén újra fékezés megállásig, és habitustól függően hálaadás a gondviselésnek.

Soha ne az akadályt nézzük! Ha a fát nézzük, a fának megyünk neki. Mindig a menekülőutat, a rést keressük a szemünkkel. Ahova nézünk, oda visszük az autót.