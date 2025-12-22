Az amerikai izomautók ikonikus megoldása az autó oldalán végigvezetett kipufogó. Erőt sugároz, vagány, sőt kissé veszélyes megoldás, ami úgy tűnik, végleg eltűnt az autóiparból.

Ezeknél a rendszereknél a prioritást egyértelműen a látvány és a teljesítmény élvezte, nem pedig a hangszigetelés vagy a károsanyag-kibocsátás visszafogása. Amint az autóknak szigorúbb kormányzati előírásoknak kellett megfelelniük, a kötelező alkatrészek – például egy megfelelő méretű hangtompító dob és a katalizátor – elhelyezése komoly mérnöki fejtörést okozott.

Egyszerűen egy ilyen rendszert már nem lehetett a küszöb mellett elvezetni.

Ráadásul a csövek oldalirányú kivezetése miatt a járdán tartózkodó gyalogosok vagy az épületek közvetlen közelében lévők kapták telibe a kipufogóhangot. Ezen nem segített az sem, hogy egyes rendszerek alapjáraton is képesek voltak túllépni a 120 decibelt, ami brutálisan hangos.

Vádli-sütögetés

És ott van a biztonság kérdése is. A probléma az, hogy a kipufogócsövek több száz fokra is felhevülhetnek. Ez a hőmérséklet nem tűnik el, hanem felmelegíti az ajtót magát, ami potenciálisan veszélyeztetheti a modern utasvédelmi rendszereket – például a hőre érzékeny légzsákokat.

De ennél is kellemetlenebb a közvetlen égésveszély, az igazán pőrén hagyott csövek gyakorlatilag egyetlen pillanat alatt lehúzzák a bőrt, hibának nincs helye, ha ilyen autóból száll ki az ember.

Ma már az autógyártók és autóvásárlók is túlzásnak veszik ezt a megoldást, de a 20. század közepén még más volt a helyzet. Akkor az amerikai izomautók büszkén viselték a két oldalon krómtól csillogó csöveket: olyan járműveken voltak felfedezhetők, mint a Shelby 427 Cobra (különösen a versenyváltozat) és bizonyos Chevrolet Corvette Stingray-ek.

A modern kor legismertebb oldalkipufogós autója a Dodge Viper volt, amelyet több generáción át, 1992-től 2017-ig gyártottak. Ezek a feltűnő kipufogórendszerek ugyan nem terjedtek el széles körben, de a hot-rod kategóriában mindmáig népszerűek maradtak.

Van azonban egy jó hírünk az oldalkipufogók rajongóinak: a Ferrari nemrégiben szabadalmaztatta saját oldalkivezetésű megoldását, így könnyen lehet, hogy hamarosan újra találkozunk velük az utakon.