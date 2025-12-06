A II. kerület tíz pontján telepített traffiboxok 2025 novemberében összesen 411 gyorshajtást mértek – írta szombati, a Police.hu-n megjelent közleményében a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A leggyorsabban haladó jármű a megengedett 50 helyett 88 km/órával haladt az Árpád fejedelem útján. Ezért 100 ezer forintos bírságot szabtak ki rá.

A BRFK hozzátette, hogy a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések.

Nemcsak a II. kerületben kaszáltak a traffiboxok, néhány másik a VI. kerületben már az első napokban sokat hozott a konyhára: