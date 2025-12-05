Egy olyan összetett szerkezetnél, mint egy modern autó, a legkifinomultabb minőség-ellenőrzés mellett is előfordulhatnak tervezési, fejlesztési vagy gyártási hibák. Ha ilyennel találkoznak, a gyártók visszahívási kampányt indítanak, vagyis az érintett modelleket saját költségükön kijavítják. Az Európai Unió hétről hétre közzéteszi a legfrissebb visszahívások listáját, mi pedig megosztjuk ezt veletek. Ha az alábbiakból úgy gondolod, a járműved érintett lehet, vedd fel a kapcsolatot egy márkakereskedővel, aki elmondja, mi a teendőd.

Autóipari visszahívások 2025. 49. hét

A részleteket a Galériában találhatod!