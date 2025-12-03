Sokunk számára ismerős a rémálom: ott állsz a környék legrosszabbul hangolt kereszteződésében, ahol a lámpa percekig piros, majd épp csak annyi időre vált zöldre, hogy talán három autó átcsússzon, aztán kezdődik elölről a végtelen várakozás.

A The Michigan Daily beszámolója szerint azonban a Michigani Egyetem kutatói egy olyan GPS-alapú rendszert tesztelnek, amely véget vethet ennek. A Birmingham városában végzett korai tesztek során 20-30%-kal sikerült csökkenteni a forgalmi késéseket a vizsgált kereszteződésekben.

A siker kulcsa a kereszteződésen áthaladó járművek GPS-követési adatainak felhasználása volt.

Ez egyeseknek talán riasztó, de ma már annyi mindent osztunk meg arról, hogy mikor mit csinálunk, hogy ennyi adat nem oszt nem szoroz.

Ráadásul a kutatók megnyugtatnak mindenkit: az adatokat teljesen névtelenek, így sem a jármű, sem a tulajdonos nem azonosítható. A kutatókat nem az érdekli, ki ment át a kereszteződésen, hanem csak az, hogy mennyi ideig tartott. Ráadásul nincs szükség mindenki követésére: elég a járművek mindössze 5%-ából adatot nyerni a pontos elemzéshez. Az önkormányzatok ezek alapján valós időben állíthatják a lámpák időzítését, hogy feloldják a dugókat és újra mozgásba lendüljön a sor.

A GPS-adatok használatának óriási előnye, hogy nem igényel szenzorokat az útburkolatban, hiszen a technológia már be van építve az áthaladó járművekbe. A General Motors már a 2022-es első kísérlethez rendelkezésre bocsátotta adatait. A jelenlegi, kiterjesztett teszt során az adatokat közúti segélyszolgálatoktól, autómegosztóktól és navigációs szolgáltatásoktól gyűjtik.

Bár a magánszemélyek valós idejű követése – legyen az anonim vagy sem – sokaknál kiverheti a biztosítékot, a kereskedelmi járművek adatainak felhasználása logikus lépésnek tűnik. Ezeket a flottákat üzemeltetési okokból amúgy is szorosan nyomon követik, így esetükben nem sérül a magánszféra elvárása, cserébe mindannyian gyorsabban hazaérhetünk.