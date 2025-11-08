Feltehetően versenyezni akart az az autós, aki a szombat hajnali órákban az Audi A5-ösével frontálisan karambolozott egy taxival Budapesten, az Árpád híd Flórián téri felüljárójánál.

Egy zárt Facebook-csoportban megjelent bejegyzés szerint akkora erejű volt az ütközés, hogy az Audi 30 méterre tolta el a szemből érkező kocsit. A szemtanú leírása szerint „18-20 éves gyerekek voltak, még üvöltött a zene az Audiban”.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az Origo megkeresésére nemcsak a baleset tényét erősítette meg, de válaszában azt közölte, hogy annak következtében a taxi sofőrje, valamint a másik autó sofőrje és utasa is megsérült – őket a mentők szállították kórházba.

A BRFK a helyszíni szemle és adatgyűjtés után közúti baleset gondatlan okozása miatt indít büntetőeljárást, és vizsgálja a baleset körülményeit.

Két éve tragédia történt

2023 júliusában kísértetiesen hasonló körülmények között gázoltak halálra egy kerékpárost az Árpád hídon. Egy 36 éves férfi 137-147 km/órás sebességgel vezette azt a RACE-001 rendszámú, közel 700 lóerősre tuningolt Mercedes–AMG E63S-t, amely a baleset éjjelén, nem sokkal éjfél után spontán módon versenyezni kezdett két mögötte haladó BMW-vel a híd pesti oldalán található Róbert Károly körúti lámpától.

Az ügyben a legutóbbi fejlemény az, hogy szeptember elején a gázoló beismerte a bűnösségét, azonban ennek ellenére ragaszkodott a tárgyaláshoz:

