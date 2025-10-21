Az ablaktörlő lapátok cseréje olyan rutinfeladat, amit minden tulajdonosnak, autóvezetőnek jó tudnia. Egyszerűnek tűnik, de mivel ritkán van rá szükség, akadhatnak buktatók.

Ha megtaláltuk a megfelelő méretet, kialakítást, és a mellékelt kiegészítő pöckök, műanyag adapterek között megleltük a megfelelőt még akadhat egy probléma: sok modern autón a lapát a géptető pereme alá „bújik”. Vagyis nem tudjuk felhajtani, mert különben a kar beleverődik a motorháztetőbe, leveri a festéket, megkarcolja a fényezést, vagy – ennél is rosszabb – visszacsap a rugós kar és reped a szélvédő.

A gyártók ezért találták ki a szervizállást: ilyenkor a lapátok a szélvédő közepére futnak ki, hozzáférhetünk és biztonságosan cserélhetjük, vagy takaríthatjuk.

Miért rejtik el?

Egyértelműen esztétikusabb, ha a kilógó, kusza alkatrészek elrejtésre kerülnek. Ezért simulnak manapság az oldalvonalba a kilincsek, nincsenek antennák. Ennek a trendnek megfelelve a megjelenésen nagyban emel, ha az ablaktörlő rudazata, és az egész alkatrész mélyen, egy árokban van elrejtve a motorháztető vonala alatt. Emellett az levegőáramlást is segíti, csökkenti a szélzajt, tehát van mögötte mérnöki, és tervezői gondolat.

A Volkswagen-csoport rengeteg típusára jellemző a megoldás, amit már évtizedek óta alkalmaznak. A legtöbb típusban ugyanúgy tudjuk szervíz pozícióba állítani a karokat: beülve a gyújtást ráadjuk, majd levesszük. Ezt követően a kulcsot bent hagyva pár másodpercen belül lenyomjuk az ablaktörlést vezérlő kart: ennek hatására a szélvédő közepén állnak meg a lapátok.

Ez nem márkákon átívelő megoldás, a modernebb típusoknál sok esetben már a menürendszerből lehet aktiválni a funkciót, a legpontosabb információt pedig erről mindig a típushoz mellékelt műszaki leírásban találunk.